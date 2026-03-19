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NFL

Los Minnesota Vikings refuerzan la posición de mariscal con el regreso de Carson Wentz

Carson Wentz | AP
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 11:58 - 19 marzo 2026
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Nuevo QB para los Vikingos

Los Minnesota Vikings han llegado a un acuerdo para un nuevo contrato con el mariscal de campo Carson Wentz, según se anunció el jueves. El veterano, que inicia su undécima temporada, regresa para aportar profundidad a una de las posiciones más críticas del equipo, que sufrió varios contratiempos el año pasado.

Wentz regresa tras un 2025 marcado por lesiones y oportunidades

En la temporada 2025, Wentz fue titular en cinco partidos tras la lesión de tobillo de J.J. McCarthy. Durante ese periodo, acumuló 1,216 yardas por aire, con seis pases de anotación y cinco intercepciones.

Posteriormente, tuvo que someterse a una cirugía para reparar un desgarro en el labrum de su hombro no lanzador, una lesión con la que había estado jugando a pesar del dolor, demostrando su compromiso con el equipo.

Carson Wentz fuera el resto de la campaña | AP

Competencia en la posición: Kyler Murray entra en escena

Con la reciente incorporación de Kyler Murray para competir con McCarthy por el puesto titular, el rol de Wentz apunta a ser secundario.

Si logra un lugar en la plantilla final, su función sería principalmente como una opción de emergencia, además de aportar experiencia en el vestidor y servir como mentor para los mariscales más jóvenes.

Carson Wentz durante un partido con Eagles | AP

Los Vikings también cuentan con Max Brosmer, quien fue titular en dos encuentros la temporada pasada como novato no seleccionado en el draft.

Carson Wentz intentando lanzar un pase en el juego frente a los Osos | AP

De estrella en Filadelfia a veterano de respaldo en la NFL

Wentz fue seleccionado como la segunda elección global en el Draft de 2016 por los Philadelphia Eagles, franquicia con la que vivió sus mejores años.

En 2017, su destacada actuación le valió una selección al Pro Bowl, perfilándose como uno de los quarterbacks más prometedores de la liga. Sin embargo, las lesiones marcaron un antes y un después en su carrera.

Carson Wentz | AP

El año pasado, Wentz extendió un récord en la NFL al convertir a los Vikings en el sexto equipo diferente para el que ha sido titular en al menos un partido en las últimas seis temporadas, reflejando su papel actual como un veterano itinerante dentro de la liga.

Experiencia y liderazgo, el verdadero valor de Wentz

Más allá de lo que pueda aportar en el campo, la presencia de Carson Wentz representa una pieza clave en el desarrollo del grupo de quarterbacks de Minnesota.

Su experiencia, liderazgo y conocimiento del juego podrían ser determinantes en una temporada donde los Vikings buscan estabilidad en una de las posiciones más cruciales del futbol americano.

Nick Foles y Carson Wentz con el trofeo Vince Lombardi
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