Terry Bradshaw y La Cortina de Acero: la dinastía más poderosa de la NFL

Los Pittsburgh Steelers forjaron su historia en los años setentas, con una defensiva que fue denominada como La Cortina de Acero. La línea estuvo formada por Joe Greene (tackle), L.C. Greenwood (defensive end), Ernie Holmes (defensive end) y Dwight White (defensive end), con linebackers de la talla de Jack Ham y Jack Lambert. Sin embargo, quien llevó los controles de dicha ofensiva fue uno de los primeros grandes mariscales de campo: Terry Bradshaw.

La historia de Bradshaw con los Acereros no podría ser más curiosa, pues su ingreso a la NFL fue singular. Procedente de Louisiana Tech, Terry fue la primera selección del Draft de 1970, pero su selección se debió al lanzamiento de una moneda. Los Steelers y los Bears finalizaron la Temporada 1969 con récord de 1-13, por lo un 'volado' definió el futuro de una carrera legendaria y una franquicia entera.

Terry Bradshaw, mariscal de campo de los Pittsburgh Steelers en los setentas | AP

¿Cómo fueron los primeros años de Terry Bradshaw?

Las expectativas con Terry Bradshaw eran altas, pues era uno de los prospectos más grandes hasta ese momento. Sin embargo, sus primeros años fueron desastrosos y parecía ser un fraude más en la larga lista de jugadores que no dan el ancho en la NFL; el mariscal de campo lanzó 73 intercambios de balón en solo 44 juegos.

En 1974, el pasador de los Steelers perdió la titularidad ante Joe Gilliam, pero en el transcurso de la campaña la recuperó y no la soltó. Bradshaw comandó una ofensiva impresionante y llevó al equipo de la Ciudad de los Tres Ríos a su primera conquista del Trofeo Vince Lombardi, en el Super Bowl IX ante los Minnesota Vikings.

'El Bombardero Rubio' siguió con algunos problemas de intercepciones, pero logró ser el Jugador Más Valioso de la NFL en 1978. Terry Bradshaw logró en dicha temporada números que, para la época, eran de escándalo; completó 207 pases para 2,915 yardas y 28 touchdowns.

Terry Bradshaw, mariscal de campo de los Pittsburgh Steelers en los setentas | AP

La Cortina de Acero

Además de contar con Terry Bradshaw, Mike Webster, Franco Harris, Lynn Swann y John Stallworth a la ofensiva, la defensiva de Chuck Noll fue ese "factor x" que cambió para siempre la historia de los emparrillados. La línea antes mencionada fue importante para establecer el dominio en las trincheras, pero si por alguna razón lograban pasar, atrás estaba Jack Lambert.

En total, con Terry Bradshaw en los controles, los Pittsburgh Steelers ganaron cuatro Super Bowls, siete títulos divisionales y apariciones de forma continúa en la postemporada. El legado del Equipo del Acero se formó en la nada, pero se convirtió en una de las franquicias más grandes de todos los tiempos en cualquier deporte.