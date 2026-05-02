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VIDEO: Abuchean, insultan y corren a Fernández Noroña de restaurante; así fue el momento

El legislador prefirió marcharse y no seguir más con la discusión / Redes Sociales
Jorge Reyes
Jorge Reyes 12:13 - 02 mayo 2026
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El senador de Morena fue increpado por comensales en un restaurante del Centro Histórico

El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, protagonizó un momento de tensión en un restaurante del Centro de la Ciudad de México, luego de que varios comensales lo increparan con gritos e insultos, lo que terminó por obligarlo a abandonar el lugar junto con parte de su equipo de trabajo.

De acuerdo con los reportes y el video que circula en redes sociales, el incidente ocurrió en el restaurante El Cardenal, donde el legislador se encontraba desayunando con aparente normalidad. Sin embargo, la situación cambió al momento de su salida, cuando algunos clientes comenzaron a gritarle consignas como: "¡Ratero! ¡Narco! ¡Fuera! ¡Fuera!", generando un ambiente tenso dentro del establecimiento.

Al salir de un restaurante, un comensal increpó al senador y lo empezó a insultar / Redes Sociales

Así fue el momento que se volvió viral

En las imágenes difundidas en plataformas digitales se puede observar cómo el senador es rodeado por la atención de los presentes mientras intenta retirarse del lugar, en medio de los gritos que rápidamente escalaron en intensidad.

Según versiones, inicialmente fue una persona quien encaró directamente al legislador, pero posteriormente otros comensales que se encontraban en el sitio se sumaron a los reclamos, lo que provocó que la situación se volviera más visible y viral en redes sociales.

El momento generó una oleada de reacciones en internet, donde usuarios debatieron tanto la actitud de los comensales como la postura del senador ante lo ocurrido.

Más gente comenzó a abuchear a Fernández Noroña, mientras su gente que lo acompañaba grababan los hechos / Redes Sociales

La reacción de Fernández Noroña

Tras el incidente, Fernández Noroña utilizó sus redes sociales para dar su versión de los hechos, asegurando que su visita al restaurante transcurría con normalidad hasta que fue confrontado.

“Me fue muy bien en @ElCardenalMr. Al salir, un tipo me dice narco, lo encaró y una mesa que estuvo silenciosa todo el desayuno -una hora- cobardemente empezó a gritar y los medios lo traen. Seguirán promoviendo las agresiones en nuestra contra, pero como se los digo”.

El legislador también aseguró que este tipo de situaciones están siendo amplificadas y vinculadas con el contexto político actual, particularmente con señalamientos recientes relacionados con figuras de su partido.

“Si fuéramos narcos, no se atreverían a decírnoslo, no tienen madera de héroes ni de mártires. Están muy engallados por el tema de la presión de EEUU, pero los derrotaremos en todos los frentes: electoral, político, moral, de principios, por qué nos respalda el pueblo”.
El morenista dijo que luego contará su verdad y que el video está sacado de contexto / Redes Sociales

Un episodio que reaviva la polarización

El incidente no solo generó polémica por el momento en sí, sino que también volvió a poner sobre la mesa el nivel de polarización política que se vive actualmente en distintos espacios públicos, donde figuras públicas pueden ser confrontadas directamente por ciudadanos.

Mientras algunos usuarios defendieron el derecho de los comensales a expresar su inconformidad, otros cuestionaron la forma en la que se desarrollaron los hechos, señalando que este tipo de situaciones pueden escalar rápidamente.

Por ahora, el episodio continúa generando conversación en redes sociales, donde el video sigue circulando y acumulando miles de reproducciones, convirtiéndose en uno de los temas más comentados del momento.

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