Norris domina y gana el Sprint en el GP de Miami; Checo Pérez en los últimos lugares

Con una carrera de amplio dominio Lando Norris, de Mclaren, se quedó con la Carrera Sprint del Gran Premio de Miami; el británico se adjudicó la victoria que representó su primer triunfo del año en el campeonato.

Norris amo y señor de Miami

El piloto finalizó con una ventaja de 3.7 segundos sobre su más cercano perseguidor; Oscar Piastri, quienes se vieron beneficiados con una mala salida de Andrea Kimi Antonelli para colarse y apoderarse del 1-2 en la cima.

Lando Norris en el GP de Miami l AP

El tercer lugar fue ocupado por Charles Leclerc quien se vio rebasado por Antonelli en la primera parte del recorrido; sin embargo, recompuso y estuvo embistiendo detrás de los color ‘Papaya’ hasta el penúltimo giro cuando tuvo una pequeña salida de la pista y mermó con sus posibilidades.

Cabe mencionar que, Norris había conseguido la pole position para la carrera sprint al firmar una vuelta espectacular que lo colocó por delante de los favoritos y confirmó la mejora del equipo en esta temporada.

El podio tras el Sprint en el GP de Miami l AP

Con este resultado, el británico no solo manda un mensaje rumbo al GP de Miami, sino que también se mete de lleno en la pelea por el campeonato en una temporada que comienza a tomar un nuevo rumbo luego de una pequeña pausa en el calendario.

¿Cómo le fue a Checo Pérez?

Mientras tanto, el mexicano Checo Pérez terminó por condenarse en el lugar 17; sin embargo, durante la primera parte del recorrido alcanzó a ubicarse en el décimo quinto puesto al superar a Liam Lawson pese a todo el décimo séptimo no fue malo tras calificar como 19 al Sprint.

Checo Pérez durante el Gran Premio de Japón 2026 | AP

Sus dos puestos superados en la parrilla fueron debido a las sanción aplicada a Alex Albon, con la conjugación de los abandonos de Nico Hulkenberg, que tuvo problemas con su motor, y Arvid Lindblad también con problemas que le impidieron correr.