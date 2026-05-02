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Futbol

Marcel Ruiz recibe duro golpe a su carrera; las peores noticias llegan para el mexicano

Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 13:06 - 02 mayo 2026
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Ipswich Town, equipo que fue rechazado por el jugador de Toluca, consigue histórico ascenso a la Premier League

La carrera de Marcel Ruiz ha tomado un giro drástico en los últimos meses. Lo que parecía ser un ascenso meteórico hacia la consolidación internacional se ha transformado en una serie de infortunios que hoy lo mantienen alejado de los grandes escenarios. Tras quedar fuera de la lista mundialista debido a una grave lesión de ligamento cruzado, el mediocampista del Toluca ahora debe asimilar otra realidad amarga: la oportunidad perdida de jugar en la Premier League.

Este sábado, el Ipswich Town selló una temporada histórica en la Championship al vencer 3-0 al Queens Park Rangers. Con este resultado, los "Tractor Boys" aseguraron su regreso a la Premier League, la liga más competitiva del mundo. Sin embargo, el nombre de Marcel Ruiz resuena en esta celebración por las razones equivocadas.

Ipswich Town | AP

EL FICHAJE QUE PUDO SER Y NO SE DIO

En el verano de 2025, diversos reportes confirmaron que el club inglés puso una oferta formal y considerable sobre la mesa para hacerse con los servicios del volante mexicano. Pese al atractivo económico y el proyecto deportivo, tanto la directiva del Toluca como el propio jugador decidieron rechazar la propuesta. El motivo principal habría sido la falta de confianza en que el equipo inglés lograra el ascenso de forma tan inmediata.

Hoy, la decisión parece haberle pasado factura al jugador. Mientras el Ipswich Town prepara su logística para enfrentar a la élite del fútbol inglés la próxima temporada, Ruiz vive un panorama radicalmente opuesto:

Marcel Ruiz podría regresar pese a su lesIón | IMAGO7
Marcel Ruiz podría regresar pese a su lesIón | IMAGO7

SIN EUROPA Y SIN MUNDIAL

La ruptura de ligamento cruzado no solo frenó su ritmo de juego, sino que sepultó sus aspiraciones de asistir a la Copa del Mundo, esto a pesar de haber vuelto a las canchas en tiempo récord.

El mediocampista apostó por la continuidad en la Liga MX, viendo ahora desde la distancia cómo se cerró la puerta de entrada directa a Inglaterra.

Marcel Ruiz, quien en su momento fue señalado como una de las joyas del fútbol mexicano para exportar, se encuentra en una etapa de reconstrucción física y mental. El fútbol da revanchas, pero la oportunidad de llegar a la Premier League con un equipo en ascenso es un tren que pocas veces pasa dos veces por la misma estación.

Marcel Ruiz, lesionado en el duelo ante San Diego FC l IMAGO7
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