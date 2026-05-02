¡Se acabaron los ascensos consecutivos! El Wrexham se queda dramáticamente sin play-off para la Premier League

El Wrexham, club cuyos accionistas mayoritarios son los actores Ryan Reynolds y Rob McElhenney, se ha quedado a las puertas del ascenso a la Premier League tras sumar solo un punto en las dos últimas jornadas. El equipo galés finalizó la temporada de Championship en la séptima posición, a tan solo dos puntos de los puestos de play-off.

Hace tres años, el Wrexhammilitaba en la quinta división del fútbol británico. El club, adquirido por los actores Ryan Reynolds y Rob McElhenney, logró tres ascensos consecutivos hasta llegar al Championship, y en esta primera temporada en la categoría de plata, aspiraba a subir a la élite, la Premier League, el campeonato más mediático del mundo.

El equipo dirigido por Phil Parkinson parecía tener asegurada su participación en el play-off de ascenso, pero un final de temporada desastroso, con solo un punto obtenido en las dos últimas jornadas, truncó sus sueños.

Wrexham | AP

El Wrexham había perdido en la penúltima jornada, 1-3 contra el líder Coventry, y necesitaba ganar en casa al Middlesbrough en la última jornada para asegurar la sexta plaza, que le habría dado acceso a la promoción.

No pudo ser. El partido terminó 2-2, y el Hull, que ganó hoy al Norwich, les superó en la tabla.

El Wrexham, que empezó perdiendo ante el Boro en el minuto 4, logró remontar con goles de Windass ('28) y Sam Smith ('41), pero los visitantes empataron por medio de Strelec antes del descanso.

Los galeses no pudieron marcar el gol de la victoria en la segunda mitad y tendrán que conformarse con pasar al menos una temporada más en el Championship.

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Millwall - Hull y Southampton - Middlesbrough en el play-off de ascenso

Esto significa que el tercer equipo ascendido a la Premier League será uno de entre Millwall, Southampton, Middlesbrough y Hull.

Millwall (3º clasificado) contra Hull (6º clasificado) y Southampton (4º clasificado) contra Middlesbrough (5º clasificado) serán las dos semifinales a doble partido, con el partido decisivo programado para el 23 de mayo en Wembley. El ganador de esta eliminatoria se unirá a Coventry e Ipswich Town como las nuevas caras en la élite del fútbol inglés.