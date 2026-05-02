¿Cuándo y dónde ver el Arsenal vs Fulham de la Jornada 35 de la Premier League?

El Arsenal afronta un compromiso determinante en la Jornada 35 de la Premier League, cuando reciba al Fulham en un duelo que puede marcar el rumbo definitivo en la lucha por el título. Con la temporada entrando en su fase más crítica.

Los “Gunners” llegan a este encuentro con 73 puntos tras 34 partidos disputados, manteniéndose en la cima de la clasificación. Sin embargo, la presión es constante debido al acecho del Manchester City, que suma 70 unidades con un partido menos, lo que mantiene la pelea por el campeonato completamente abierta.

Para el Arsenal, el margen de error es prácticamente inexistente. Una victoria no solo le permitiría mantener la ventaja, sino también enviar un mensaje claro en la recta final del campeonato. Cualquier tropiezo podría ser aprovechado por el City, que históricamente ha demostrado fortaleza en los cierres de temporada.

Declan Rice y Gabriel en el partido de Arsenal contra Manchester City | AP

¿Cómo llega el Fulham?

Del otro lado, Fulham llega con objetivos distintos, pero igual de importantes. El conjunto londinense acumula 48 puntos y se encuentra en plena lucha por un boleto a competiciones europeas. La posibilidad de clasificar a torneos continentales mantiene al equipo motivado en este cierre de campaña.

Uno de los focos estará puesto en Raúl Jiménez, quien buscará reencontrarse con el gol en un momento clave para su equipo. El delantero mexicano ha sido una pieza importante en el esquema de Fulham, y su capacidad ofensiva podría ser determinante ante una de las defensas más sólidas del torneo.

Equipo del Fulham tras el empate ante el Brentford en Premier League I AP

Fulham está a solo dos puntos del Bournemouth, que actualmente ocupa el séptimo lugar, último puesto que otorga acceso a la UEFA Conference League. Este contexto convierte el partido en una oportunidad de oro para acercarse a la zona de clasificación.

En lo futbolístico, se espera un duelo intenso, con un Arsenal dominante en posesión y un Fulham que podría apostar por el orden defensivo y las transiciones rápidas. La capacidad de ambos equipos para ejecutar su plan de juego será clave en el desarrollo del encuentro.

Arsenal ganó 1-0 y es líder | AP

¿A qué hora ver?

Todo está listo para el Arsenal vs Fulham que se perfila como uno de los partidos más atractivos de la jornada. El duelo se llevará a cabo este 2 de mayo en punto de las 10:30hrs, tiempo del centro de México, desde el Emirates Stadium, y lo podrás seguir por SKY Sports y FOX One.

Fecha: 2 de mayo

Hora: 10:30

Estadio: Emirates Stadium