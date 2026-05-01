Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Beisbol

Así fue el primer cuadrangular de Justin Turner en México

Justin Turner con los Toros de Tijuana l X:TorosDeTijuana
Ramiro Pérez Vásquez 17:24 - 01 mayo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El exGrandes Ligas conectó su primer jonrón como elemento de Toros de Tijuana

El experimentado pelotero Justin Turner escribió un nuevo capítulo en su carrera al conectar su primer cuadrangular en territorio mexicano, ahora como refuerzo de los Toros de Tijuana. El cañonazo llegó en el duelo ante Caliente de Durango, disputado en el Estadio Francisco Villa, donde el conjunto fronterizo se impuso con autoridad.

¿Cómo fue el batazo? 

La conexión del exjugador de Grandes Ligas se produjo en la parte alta de la cuarta entrada, en un momento clave del encuentro. Turner mostró toda su experiencia al castigar un lanzamiento que terminó viajando con potencia por todo el jardín central, desatando la reacción de sus compañeros y aficionados presentes.

Toros de Tijuana l X:TorosDeTijuana

El batazo no solo representó su primer jonrón en México, sino también una muestra de su calidad intacta pese al cambio de liga. Con una mecánica depurada y gran lectura del pitcheo, el californiano dejó claro por qué fue durante años una figura de la MLB.

El impacto de Turner fue inmediato en la ofensiva de Tijuana, que encontró en su veterano refuerzo un líder dentro del diamante. Su presencia en el lineup ha elevado el nivel del equipo, aportando tanto poder como experiencia en momentos decisivos.

El batazo de Turner l X:TorosDeTijuana

¿Cómo terminó la pizarra?

El encuentro terminó con marcador de 9-4 a favor de los Toros, quienes aprovecharon su contundencia ofensiva para inclinar la balanza desde las primeras entradas. La producción colectiva respaldó la actuación de Turner, consolidando una victoria importante en la temporada.

Con este resultado, los Toros de Tijuana se posicionaron como líderes de la Zona Norte, reafirmando su candidatura como uno de los equipos más sólidos de la campaña. La combinación de talento nacional y refuerzos de alto perfil ha sido clave en su buen desempeño.

Justin Turner l X:TorosDeTijuana

Turner, empieza a mostrar su calidad en el beisbol mexicano. Su adaptación ha sido rápida, y actuaciones como la de este cuadrangular refuerzan su rol como pieza fundamental en el proyecto tijuanense.

El jonrón en Durango quedará como un momento simbólico en su paso por México, no solo por la espectacularidad del batazo, sino por lo que representa: la llegada de una figura internacional que sigue marcando diferencia y elevando el nivel de la liga con su talento.

Lo Último
00:30 Mundial 2026: Arabia Saudita, todo lo que debes de saber para la Copa del Mundo
00:22 ¡Hartos! Avioneta sobrevuela Fenway Park, casa de Red Sox, con la leyenda "vendan el equipo"
00:04 Gobernador de Sinaloa solicita licencia temporal tras investigación por presunto crimen organizado
00:00 Portada RÉCORD 2 Mayo 2026
00:00 A 40 días: México tiene la primera dupla de hermanos en un partido mundialista con la presencia de Manuel y Felipe Rosas
23:52 Pachuca se vuelve viral por sus peculiares puntos de venta para la Liguilla
23:34 Liga MX: ¿cuándo y dónde ver Atlas vs Cruz Azul Cuartos de Final Ida Clausura 2026?
23:00 ¿Cuándo y dónde ver el Arsenal vs Fulham de la Jornada 35 de la Premier League?
22:59 Presenta Panini "Cartotas Monumentales" en sedes mundialistas
22:31 Chivas pierde casi la mitad del poder con seis bajas en Liguilla