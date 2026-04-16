Justin Turner, Robinson Cano, Didi Gregorius y las ex estrellas de las Grandes Ligas en la LMB

El show de la Liga Mexicana de Béisbol está de regreso, ahora con estrellas más grandes que antes, las cuales buscarán impulsar a sus franquicias en el camino del triunfo y así poder soñar con la Serie del Rey y el levantar el máximo galardón del juego de pelota en México.

Jugadores de Diablos Rojos en la Serie del Rey 2025 de la LMB | IMAGO7

¿Quiénes son los jugadores de las Grandes Ligas que jugarán en LMB?

Desde Trevor Bauer, las grandes estrellas de los bullpen de las Grandes Ligas y de la caja de bateo no han parado de voltear a ver a la liga azteca con buenos ojos, sin embargo, para el 2026 las cosa aparecen llegar a otro nivel, con una amplia cantidad de veteranos y nuevos bateadores.

Ahora, irónicamente sin Bauer, jugadores de gran renombre pisan el diamante mexicano con los mejores equipos del país, siendo el fichaje estelar de 2026 el estadounidense, Justin Turner, jardinero ex jugador de los Chicago Cubs que firmó con los Toros de Tijuana.

Justin Turner siendo presentado con los Toros de Tijuana l CORTESÍA

Junto con Turner, Robinson Cano, ex Seattle Mariners y ahora segunda base de los Diablos Rojos del México, también se roba las miradas del mundo del juego de pelota, pues sus destacadas actuaciones lo ponen como uno de los jugadores a seguir esta temporada.

El jugador de los Algodoneros, Didi Gregoriu, neerlandés que juega en la posición de shortstop, será otro de los rostros a seguir, pues tras un gran campaña individual en el 2025, todo parece indicar que repetirá un gran año en la LMB.

Robinson Cano en juego de exhibición frente a los Yankees

Todos por el título

Tras una gran campaña en 2025, las 18 franquicias de la Liga mexicana de Béisbol volverá a vivir el mejor momento de cada año, el jugeo de Inicio, el cual dará pauta a una de las temporadas más parejas de los últimos años.

Pese al dominio de los Escarlatas en los últimos dos años, contendiente como Sultanes de Monterrey, Charros de Jalisco y hora los Toros de Tijuana, buscarán no solo lastimar la corona del rey, sino también robarla.