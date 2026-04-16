LMB: Los favorito a ganar la temporada según las casas de apuestas

La Liga Mexicana de Béisbol llega en su edición 2026 con una nueva ilusión de las 18 franquicias que buscan hacerse del trofeo de las ‘108 Costuras’, donde destaca la presencia del Bicampeón, Diablos Rojos del México como el gran favorito, seguido de los equipos de Charros de Jalisco y los Sultanes de Monterrey.

Jugadores de Diablos Rojos en la Serie del Rey 2025 de la LMB | IMAGO7

¿Quiénes son los favoritos a ganar?

Desde el 2023 hasta la fecha, la Serie del Rey ha sido dominada por dos franquicias en los momentos decisivos, aunque con el paso de los últimos años, más han sido lo equipos que se meten en la lucha por acercarse al máximo trofeo del béisbol mexicano.

Según la casa de apuestas, Caliente, los Escarlatas de la CDMX marcha como favorito para un hipotético Tricampeonato, con un momio de +150, siendo el más bajo de todos los equipos. Con los Diablos, los Sultanes se cuelan en la segunda posición, con un momio de +550, finalmente los Charros de Jalisco cierran el top 3 con un +800.

Jugadores de Charros de Jalisco festejan una victoria

Guerreros se mete en la pelea; Tigres y Conspiradores los menos favoritos

Contrario a lo que podría creerse, el equipo de los Guerreros de Oaxaca están en la misma posición que los Charros, con un +800, teniendo de más cercano perseguidor a los Toros de Campeche y a los Piratas de Tijuana, ambos con un +900.

Finalmente, cerrando a los mejores ochos del campeonato según la casa de apuestas, llegan las franquicias de los Tecolotes de los Dos Laredos y a los Algodoneros de Unión Laguna, los dos equipos con +1200.

Jugadores de los Sultanes de Monterrey celebran una carrera

Por otro lado, la parte menos agradable de la tabla trae un par de sorpresas, pues el menos favorito a poder llegar hasta la Serie del Rey 2026 son los Tigres de Quintana Roo, quienes proporcionan un momio de +5000.

Junto a Tigres, Calientes de Durango y Conspiradores de Querétaro completan el terrible top 3 de los peores proyectos para la nueva temporada de LMB, los tres con el +5000 y viendo desde abajo a los Olmecas de Tabasco, los cuales cuentan con +3300.