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Futbol

¿Avanzaron Betis y Fidalgo? Así se jugarán las Semifinales de la Europa League

Así luce el trofeo de la Europa League | AP
Esteban Gutiérrez 15:46 - 16 abril 2026
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Luego de cuatro series vibrantes, quedaron definidas las Semifinales de la UEFA Europa League con varias sorpresas incluidas.

El primer equipo clasificado fue Freiburg de Alemania luego de vencer con contundencia 1-3 (2-6 global) al Celta de Vigo en España.

En Inglaterra, Nottingham Forest se impuso 1-0 (2-1 global) al Porto y se consagró como uno de los mejores cuatro participantes del certamen.

Equipo del Nottingham Forest celebrando gol ante el Porto en Europa League | AP

Aston Villa mostró su superioridad en casa y aplastó 4-0 (7-1 global) al Bologna, demostrando que es el candidato más fuerte para pelear por el campeonato.

El Real Betis de Álvaro Fidalgo y el Sporting Braga chocaron en La Cartuja en el duelo más atractivo del día y las emociones no decepcionaron. Tras ir abajo por dos goles, los portugueses ganaron 2-4 (3-5 global) y se instalaron en la antesala del partido por el título.

Antony en el Betis contra Braga l AP

Así se jugarán las Semifinales de la Europa League

En la primera llave, Freiburg y Sporting Braga se verán las caras en una serie inédita y que definirá cuál de los dos jugará una final de este torneo por primera ocasión.

Del otro lado, habrá un choque de conocidos ingleses entre Aston Villa y Nottingham Forest, dos clubes que intentan regresar a la gloria continental que saborearon hace varias décadas.

¿Cuándo se juegan las Semifinales de la Europa League?

Ambas series iniciarán el jueves 30 de abril, con Sportin Braga y Nottingham Forest como locales, y cerrarán una semana después con los juegos de vuelta el jueves 7 de mayo.

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