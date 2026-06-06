España, Italia o Israel, ¿el destino de Efraín Juárez?; Pumas, extrañado por su decisión de no seguir

​Es posible que en las próximas horas pueda resolverse la situación entre Pumas y Efraín Juárez. El conjunto universitario ya piensa más en la sustitución de 'Efrastóteles' que en el mismo conflicto que dará por terminada en forma 'oficial' su salida de la institución auriazul.

​¿Qué ha pasado en las últimas horas?

Se sabe a través de gente cercana que el ahora extécnico auriazul analiza las ofertas que tiene en el extranjero, como se dijo en RÉCORD, y nada que ver con Bélgica, por lo que pronto habrá humo blanco sobre dirigir en el Viejo Continente. A raíz de su salida del club Universidad, su agente ha recibido llamadas de varios lugares de ligas europeas; incluso, confiaron que una es de un equipo que va a pelear la clasificación a la Champions League, entre otras propuestas que sorprenderán de países como España, Italia e Israel.

​Por otro lado, en Pumas se admite la sorpresa que causó la salida de Juárez. Aunque el deseo y la proyección eran que se mantuviera en el equipo —incluso afirman que fue platicado con el entrenador—, finalmente se asegura que les extrañó el adiós intempestivo, pues ya habían preparado todo para su ampliación de contrato e incluso se manejaron posiciones a reforzar en la defensa, la media y la delantera.

Efraín Juárez, entrenador de Pumas | IMAGO7

​Es más, RÉCORD supo que uno de esos jugadores ya está 'cerrado', pero la decisión final de Juárez determinó ponerlo en standby, pues no se sabe si el próximo técnico (ya platicaron con Guillermo Vázquez, aunque no es un hecho) lo tendría como parte de su plantilla de cara a la próxima temporada.

​Aunque se habló de que la planeación se haría en Costa Rica, esa versión no es real. Se asevera que se consideró que las vacaciones de la plantilla terminarán el 22 de junio para presentar exámenes médicos. Posteriormente, se haría un trabajo en Playa del Carmen (investigando en Barceló) del 29 de junio al 7 de julio. Sin embargo, como se mencionó, el propio Efraín determinó no seguir más, sin presuntamente dar argumentos sólidos sobre su salida, ya que la ampliación del convenio le iba a mejorar el sueldo.

Efraín Juárez y Luis Pérez | IMAGO7

​¿Sancho, la manzana de la discordia?

​No necesariamente. De acuerdo con lo que se pudo saber al interior, no se observa a Antonio como la clave en la salida de Efraín Juárez, pues destacan que no es cualquier dirigente que haya sido contratado en el equipo.

​La estadística que presumen es que con Sancho, en su primera etapa, Pumas salió avante de un problema de descenso, y en la actual etapa, incluso al lado de Efraín Juárez, fue partícipe en la contratación de cinco jugadores que negoció para su llegada con los universitarios.

Antonio Sancho | IMAGO7

​Los argumentos con Sancho son que, bajo su dirección ejecutiva en el Apertura 2025, los del Pedregal lograron 23 juegos jugados: 14 ganados, dos empatados y siete perdidos, fueron primer lugar general e incluso Pumas llegó a la Final.