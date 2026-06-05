Contratación del hijo de Miguel Calero, la gota que derramó el vaso entre Juárez y Sancho

Juan José Calero fue uno de los motivos por los que Efraín Juárez decidió renunciar a la dirección técnica de los Pumas. Su contratación con el equipo universitario causó una escisión más grande entre Efraín Juárez y Antonio Sancho.

​De acuerdo a fuentes al interior del Club Universidad, el encontronazo se dio cuando en medios de comunicación apareció el nombre del hijo de la leyenda del Pachuca, 'JJ' Calero, como el nuevo refuerzo de los Pumas.

José Juan Calero llegará a Pumas como refuerzo de cara al Apertura 2026 | IMAGO7

​Dicha información no era conocida por el cuerpo técnico encabezado por 'Efrastóteles', quien de inmediato rechazó llevar a un jugador de 27 años que venía de la Liga de Expansión después de su paso por Zacatecas, Sporting FC, Gil Vicente, León y Pachuca. La pregunta al interior era: ¿Por qué si piden explotar las fuerzas básicas del equipo, se traen a un futbolista que no la ha roto en ningún club?

​Luego, también se habla al interior que el propio Sancho quería refrescar la portería y darle las gracias a Keylor Navas para darle oportunidad al joven guardameta Pablo Lara, lo cual tampoco convencía al cuerpo técnico, el cual pedía la renovación inmediata del portero costarricense.

​El futbolista, quien ya estaba (o está) apalabrado con el Universidad, según pudimos corroborar en RÉCORD, presuntamente le pedían a Juárez que lo considerara para la siguiente temporada casi de forma obligatoria.

Antonio Sancho l IMAGO7

​La relación estaba rota. Según afirman jugadores a RÉCORD, la presencia de Sancho no era bien vista en el equipo. De acuerdo a los futbolistas, cuando él se acercaba en los convivios se generaba un ambiente enrarecido, lo cual provocaba una energía negativa.

​Ahora, la pretensión es que con la salida de Efraín Juárez, Antonio Sancho asuma la responsabilidad total y se respeten las decisiones institucionales y no personales.

Efraín Juárez durante la Final de Ida del Clausura 2026 | MEXSPORT