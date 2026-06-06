Checo Pérez vaticina una buena carrera en Mónaco: "habrá muchas oportunidades"

Sergio 'Checo' Pérez y Cadillac no bajan los brazos. Pese a que el piloto mexicano largará desde la posición 18 en el Gran Premio de Mónaco, las expectativas que mantiene para la carrera en el principado son altas.

"En Mónaco, los pilotos siempre pueden marcar la diferencia, y hoy lo di todo. Sabemos que puede haber muchas oportunidades aquí durante la carrera, así que ya veremos. Haremos nuestro mejor esfuerzo", comentó Pérez el mexicano.

Sergio 'Checo' Pérez, de Cadillac, en Mónaco | AP

¿Cómo fue la participación de Checo Pérez en la clasificación?

El piloto mexicano y la escudería estadounidense han mejorado en las últimas carreras. Pese a que Pérez sufrió su primer abandono de la temporada en el Gran Premio de Canadá, las sensaciones que dejó el jalisciense y el MAC-26 fueron las mejores de toda la Temporada 2026 en la Fórmula 1.

En la clasificación del Gran Premio de Mónaco, Checo se quedó a menos de siete centésimas de acceder a la Q2; habría sido la primera para la escudería en su corta estancia en la Categoría Reina.

"Creo que hoy dimos el máximo con lo que teníamos. Estuvo muy reñido y nos faltaron unas centésimas; de lo contrario, podríamos haber estado ahí", sentenció Pérez sobre su calificación.

Checo Pérez en el Gran Premio de Canadá 2026 | AP

Las palabras de Valtteri Bottas

El compañero de Checo en Cadillac, Valtteri Bottas, también señaló de manera positiva la actuación de ambos en la clasificación del principado. El piloto finlandés largará desde la posición 20, por encima de los Aston Martin de Fernando Alonso y Lance Stroll.

"Hoy esperaba un poco más, pero parece que las diferencias se están reduciendo y estamos por delante de ambos Aston Martin. Pensé que este circuito se adaptaría bien a nuestro coche, pero estamos teniendo muchos problemas con la suspensión. Intentamos de todo con la puesta a punto para mejorarla; sin embargo, perdemos carga con la altura de la suspensión, así que es complicado", agregó.