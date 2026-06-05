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Fórmula 1

Día agridulce para Checo Pérez en Mónaco; ilusiona con el ritmo, pero termina con fuego en los frenos

Cadillac en el GP de Mónaco l AP Carro de Checo Pérez incendiándose l CAPTURA DE PANTALLA
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 11:04 - 05 junio 2026
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El mexicano tuvo un inicio prometedor en el Principado, pero una falla en los frenos de su Cadillac provocó una bandera roja al final de la segunda práctica libre

Sergio Pérez vivió una jornada de contrastes durante las primeras actividades del Gran Premio de Mónaco. El piloto mexicano comenzó el fin de semana con sensaciones alentadoras y dejando buenas impresiones en uno de los circuitos más exigentes del calendario.

Checo muestra señales positivas en el Principado

Durante la primera práctica libre, Checo consiguió ubicarse en la posición 14, un resultado que representa uno de sus mejores arranques de fin de semana en mucho tiempo y que alimenta las expectativas de cara a la clasificación.

Cadillac en el GP de Canadá l AP

El tapatío volvió a demostrar por qué es considerado uno de los especialistas en circuitos callejeros. A lo largo de la sesión se mostró cómodo entre los muros de Mónaco y logró completar varias vueltas competitivas.

Las buenas sensaciones continuaron durante gran parte de la segunda práctica libre, donde el mexicano siguió acumulando kilómetros y trabajando junto a Cadillac para encontrar la mejor configuración posible para el resto del fin de semana.

Valtteri Bottas, piloto de Cadillac, durante el GP de Japón | AP

Un problema mecánico encendió las alarmas

Sin embargo, cuando la sesión entraba en sus minutos finales, la situación cambió por completo. Pérez reportó problemas en su auto y se vio obligado a disminuir la velocidad mientras intentaba regresar a los boxes.

Instantes después, comenzaron a aparecer llamas en la zona de los frenos, obligando al piloto mexicano a detener su monoplaza sobre la pista y provocando una bandera roja que interrumpió la actividad.

El incidente encendió las alarmas dentro de Cadillac, que ahora deberá analizar el origen de la falla y trabajar contrarreloj para dejar el coche en óptimas condiciones para las actividades del sábado.

Así, Checo cerró un viernes agridulce en Mónaco: por un lado mostró señales de competitividad en uno de sus circuitos favoritos, pero por otro terminó la jornada con una avería que generó por mandarlo a la posición 18.

Checo Pérez con su Cadillac en Canadá l AP
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