"Soy uno de los mejores": Checo Pérez confía en su valía pese a complicado regreso a la F1

Debido a un problema con la suspensión delantera derecha de su auto, Sergio 'Checo' Pérez abandonó después de 39 vueltas en el pasado Gran Premio de Canadá. Con ello, la racha de carreras finalizadas terminó para el mexicano en la Temporada 2026 de la Fórmula 1.

Hasta ese momento, concluir los Grandes Premios en "una pieza" era el mejor logro para el tapatío, que en su regreso a la parrilla de la categoría ha estado muy lejos de los puntos. Sin embargo, para Pérez Mendoza era algo esperado, al tratarse Cadillac de una escudería nueva, por lo que no duda de su capacidad.

De hecho, el mexicano demostró que su ánimo no decae a pesar de las dificultades que enfrenta la escudería estadounidense y previo al Gran Premio de Mónaco aseguró que es "uno de los mejores" pilotos que actualmente compiten en la categoría.

Checo Pérez y Valtteri Bottas en Cadillac | MEXSPORT

¿Qué dijo Checo Pérez previo al Gran Premio de Mónaco?

En la conferencia de prensa en el Día de Medios este jueves en Monte Carlo, el piloto de Cadillac consideró que ni lo ocurrido en 2024 ni la actual temporada determinan su capacidad en la F1. Además, reiteró que no se arrepiente de volver a la categoría este año.

"Si analizas mis últimos seis meses en Red Bull, no pensarías que soy uno de los mejores, pero si entiendes las circunstancias de ese momento y a quienes entienden de rendimiento, al final del día (sí)", declaró Checo cuando se le preguntó si se consideraba entre los mejores.

"Cuando ves el nivel de rendimiento que estoy demostrando con mi equipo, te das cuenta de que soy uno de los mejores y, al final, necesitas las circunstancias adecuadas para que tu talento se luzca. Así que, en ese sentido, estoy muy contento de haber regresado y haberme demostrado mi valía", añadió.

Checo Pérez, piloto de Cadillac, en Canadá | AP

Checo Pérez y Cadillac se mantienen optimistas

A pesar del abandono de Sergio Michel en el Circuito Gilles Villeneuve, el fin de semana en Toronto había sido uno de los mejores para el mexicano, que incluso finalizó P11 en la carrera sprint, antes de una penalización que lo relegó a la P14. En ese sentido, el piloto se dijo optimista de cara a lo que viene en Mónaco.

"Vemos esto como nuestra mayor oportunidad a corto plazo, y ya veremos. Creo que si logramos un buen viernes, nos dará mucha esperanza para la clasificación. Mónaco siempre ofrece la oportunidad de brillar, y esta será la mayor oportunidad para nosotros. Queremos rendir al máximo. Operativamente, queremos ejecutar todo lo que esté a nuestro alcance, y ese es nuestro objetivo final", concluyó.