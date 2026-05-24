Checo Pérez admite error de Cadillac en el GP de Canadá pero lo ilusiona el futuro

Cadillac dio dos pasos para atrás en el Gran Premio de Canadá. Tras un impresionante 11vo lugar en la Sprint de este sábado (14 tras una penalización), Serio 'Checo' Pérez y Cadillac llegaron ilusionados a la carrera en Montreal, sin embargo, desde la primera vuelta su carrera vio problemas.

Una mala elección en neumáticos, varias paradas en pits y una suspensión rota pusieron fin a la carrera del piloto mexicano quien, por primera vez en la temporada, se vio forzado a retirar su coche previo al final de carrera.

Checo Pérez, piloto de Cadillac, en Canadá | AP

Checo Pérez admite errores en Canadá

Desde el Final de la Qualy del sábado se sabía que Checo tendría que remar contracorriente al haber terminado en el puesto 20 de 22, sin embargo, la escudería complicó aún más su carrera al lanzarlo con neumáticos intermedios por una leve lluvia al inicio de la carrera. Tras 3 vueltas, Checo estaba de vuelta en los Pits cambiando de llantas.

“Las cosas iban bien. Evidentemente nos equivocamos con la salida al montar neumáticos intermedios”, admitió el mexicano ante los medios una vez terminada la carrera. “Pero nos estábamos recuperando. Ya habíamos vuelto a la pelea. Estábamos por delante del Haas, peleando con Esteban, vuelta tras vuelta. Estábamos encontrando un buen ritmo, pero desafortunadamente sufrimos una falla en la suspensión y tuvimos que abandonar”.

Checo Pérez en el Gran Premio de Canadá 2026 | AP

El mexicano sabe que, para poder pelear por los puestos de puntos a final de temporada, la escudería estadounidense debe seguir ajustando y evitando errores.

“Creo que, operativamente, todavía tenemos que corregir muchas cosas, como el problema que tuvimos ayer en clasificación o lo sucedido hoy. Aún queda una gran curva de crecimiento de cara a la temporada europea que está por comenzar”, añadió el tapatío.

Ilusionado con el futuro

Pese a los errores de Cadillac en el circuito de Montreal, el mexicano se ve ilusionado con el futuro del equipo. Según comentó Checo, el equipo va dando pasos en la dirección correcta y cada vez me un mejor ritmo en la monoplaza

“Creo que hemos dado un paso muy importante en esa dirección. Pienso que este ha sido, en conjunto, nuestro fin de semana más competitivo hasta ahora, así que hay muchos aspectos positivos para rescatar”, finalizó.

Checo Pérez, piloto de Cadillac, en Canadá | AP