Checo Pérez queda fuera del GP de Canadá por falla mecánica; su primer abandono con Cadillac

Kimi Antonelli demostró una vez más que ya no es el futuro, sino la realidad de la Categoría Reina. El piloto italiano de Mercedes se llevó el Gran Premio de Canadá; sin embargo, la afición mexicana observó como Sergio 'Checo' Pérez no pudo terminar la carrera en el Circuito Gilles Villeneuve.

El Ministro de Defensa tuvo su primer abandonó con Cadillac tras una falla en la suspensión delantera derecha. Pese a estar luchando con Esteban Ocon, de Haas, en la Vuelta 46 de la carrera, el jalisciense se dirigió a la zona de pits tras el incidente para parquear el monoplaza.

Checo Pérez, piloto de Cadillac, en Canadá | AP

Cerca, pero a la vez lejos

Pese a que la Temporada 2026 de la Fórmula 1 ha sido de prueba y error para Cadillac, tanto Checo Pérez como Valtteri Bottas mostraron una mejora considerable en el Gran Premio de Canadá.

El piloto mexicano tuvo una buena carrera sprint un día anterior y obtuvo su mejor resultado con la escudería estadounidense. En el Gran Premio de Canadá, Checo utilizó gomas blandas en gran parte de la competencia, todo para intentar emular su trabajo de un día anterior.

En la carrera del domingo, Checo estuvo cerca de obtener el puesto 14, sin embargo, la falla antes mencionada lo dejó fuera de la contienda. Ahora, el piloto mexicano y Cadillac tendrán que afinar detalles para el Gran Premio de Mónaco.

Los mecánicos de Cadillac retiran el auto de Checo Pérez | X: @F1

¿Cómo fue el Gran Premio de Canadá?

Del espectáculo a la tragedia. Una atractiva batalla entre compañeros de equipo en el Circuito Gilles Villeneuve tuvo un final decepcionante, cuando el auto de George Russell falló y dejó en 'bandeja de plata' la victoria para Andrea Kimi Antonelli en el Gran Premio de Canadá de la Fórmula 1.

Fue la cuarta victoria consecutiva para el italiano, que además de las fallas en el W17 de su compañero se vio favorecido por una cuestionable estrategia de McLaren. Mientras que el abandono de Russell también le vino bien a Lewis Hamilton y Max Verstappen que completaron el podio.