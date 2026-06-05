Fórmula 1 anuncia extensión del Gran Premio de Las Vegas por 10 años, hasta 2037

La Fórmula 1 ha anunciado una extensión de 10 años para el Gran Premio de Las Vegas, lo que hará que la carrera permanezca en la ciudad de Nevada hasta 2037.

“Desde su debut en 2023, el evento ha sido extraordinario, consolidándose rápidamente como un destino de primer nivel para grandes carreras, entretenimiento de clase mundial, líderes empresariales globales, celebridades de primer nivel e influencers”, dijo el presidente y director ejecutivo de la F1, Stefano Domenicali, en un comunicado que anunciaba la extensión del contrato.

La Fórmula 1 celebra este fin de semana el Gran Premio de Mónaco, dos semanas después de que Kimi Antonelli ganara el Gran Premio de Canadá en Montreal, su cuarta victoria consecutiva.

La carrera de Las Vegas se disputa en el circuito Las Vegas Strip, de 6,2 kilómetros (3,85 millas). Max Verstappen la ha ganado dos veces: en 2023 y 2025. George Russell la ganó en 2024 .