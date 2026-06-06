Andrea Kimi Antonelli va por su quinta victoria consecutiva en la Fórmula 1

Andrea Kimi Antonelli sigue escribiendo su propia historia en la Fórmula 1. El piloto italiano de Mercedes consiguió este sábado la pole position para el Gran Premio de Mónaco, confirmando el gran momento que atraviesa en la máxima categoría del automovilismo.

Con la posición de privilegio en el circuito callejero más emblemático del calendario, Antonelli quedó bien encaminado para sumar una nueva victoria y consolidar su candidatura al campeonato mundial.

Andrea Antonelli con Mercedes en el GP de Mónaco l AP

Además, el trazado monegasco suele premiar a quienes parten desde la primera posición debido a las dificultades para adelantar durante la carrera.

¿Qué récord puede alcanzar Andrea Kimi Antonelli en Mónaco?

Si logra imponerse este domingo en las calles del Principado, Antonelli llegará a cinco victorias consecutivas en la Fórmula 1.

De esta manera, se convertiría en apenas el décimo piloto en la historia del campeonato mundial en alcanzar una seguidilla de al menos cinco triunfos.

Verstappen durante el Gran Premio de Japón de la Fórmula 1 | AP

¿Qué pilotos han ganado cinco o más carreras al hilo en la Fórmula 1?

Max Verstappen

Sebastian Vettel

Alberto Ascari

Michael Schumacher

Nico Rosberg

Jack Braham

Jim Clark

Nigel Mansell

Lewis Hamilton

Antonelli largará desde la punta en el GP de Mónaco l AP