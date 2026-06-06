Andrea Kimi Antonelli va por su quinta victoria consecutiva en la Fórmula 1
Andrea Kimi Antonelli sigue escribiendo su propia historia en la Fórmula 1. El piloto italiano de Mercedes consiguió este sábado la pole position para el Gran Premio de Mónaco, confirmando el gran momento que atraviesa en la máxima categoría del automovilismo.
Con la posición de privilegio en el circuito callejero más emblemático del calendario, Antonelli quedó bien encaminado para sumar una nueva victoria y consolidar su candidatura al campeonato mundial.
Además, el trazado monegasco suele premiar a quienes parten desde la primera posición debido a las dificultades para adelantar durante la carrera.
¿Qué récord puede alcanzar Andrea Kimi Antonelli en Mónaco?
Si logra imponerse este domingo en las calles del Principado, Antonelli llegará a cinco victorias consecutivas en la Fórmula 1.
De esta manera, se convertiría en apenas el décimo piloto en la historia del campeonato mundial en alcanzar una seguidilla de al menos cinco triunfos.
¿Qué pilotos han ganado cinco o más carreras al hilo en la Fórmula 1?
Max Verstappen
Sebastian Vettel
Alberto Ascari
Michael Schumacher
Nico Rosberg
Jack Braham
Jim Clark
Nigel Mansell
Lewis Hamilton
Antonelli intentará unirse a esta selecta lista y seguir fortaleciendo una campaña que ya lo perfila como una de las más destacadas de los últimos años. Ganar en Mónaco no solo significaría ampliar su racha triunfal, sino también conquistar una de las carreras más prestigiosas del automovilismo mundial y dar otro paso firme hacia la lucha por el título de la temporada.