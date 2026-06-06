Gran Premio de Mónaco 2026: horario y dónde ver EN VIVO la carrera de Fórmula 1

La Fórmula 1 disputa este fin de semana una de las carreras más esperadas de toda la temporada con la celebración del Gran Premio de Mónaco 2026.

Las estrechas calles del Principado volverán a poner a prueba la precisión y el talento de los mejores pilotos del mundo en una prueba considerada una de las más prestigiosas del automovilismo.

La expectativa es alta luego de una clasificación llena de emociones que dejó al joven italiano Andrea Kimi Antonelli en la pole position.

Kimi Antonelli en el GP de Miami l AP

El piloto de Mercedes buscará convertir su primer lugar de salida en una nueva victoria que le permita ampliar su impresionante racha triunfal en el campeonato.

Además del liderato del campeonato, el histórico trazado de Montecarlo suele ofrecer un desafío único para los pilotos, ya que los adelantamientos son escasos y la estrategia juega un papel fundamental durante las 78 vueltas de la competencia.

Charles Leclerc en el Gran Premio de Mónaco 2024 | AP

¿A qué hora es el Gran Premio de Mónaco 2026?

La carrera del Gran Premio de Mónaco se disputará este domingo 7 de junio en el Circuito de Montecarlo.

La Fórmula 1 tendrá tres fechas en pleno Mundial | AP

¿Dónde ver EN VIVO el Gran Premio de Mónaco?