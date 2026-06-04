Gran Premio de Mónaco 2026: Lo que realmente hay que esperar

No sólo es la primera visita de la F1 moderna al Principado bajo el reglamento técnico 2026, sino que la FIA ha tomado varias decisiones que podrían cambiar la forma en que se desarrolla el fin de semana.

La gran noticia: la FIA eliminó la regla de las dos paradas obligatorias

La decisión más importante es que la FIA eliminó la controvertida obligación de realizar dos paradas en boxes que se introdujo en Mónaco en 2025 para intentar mejorar el espectáculo.

La medida fue muy criticada por equipos, pilotos y analistas porque generó carreras artificiales y estrategias extrañas sin aumentar realmente los adelantamientos. Para 2026 se volverá al reglamento estándar de la Fórmula 1.

¿Qué significa esto?

La calificación vuelve a ser más importante que nunca.

La pole position recupera gran parte de su valor histórico.

Es probable que veamos menos movimientos tácticos extravagantes que en 2025.

La otra decisión importante: cambios específicos para los coches 2026

Los nuevos monoplazas introducen sistemas aerodinámicos activos y una gestión energética mucho más compleja que la generación anterior.

Para Mónaco, la FIA impuso restricciones especiales:

No habrá zonas de "Straight Mode" (modo de baja resistencia aerodinámica). Entonces no tendremos uso de aerodinámica activa

La gestión de energía de las unidades de potencia será diferente respecto a circuitos rápidos.

La velocidad punta tendrá menor relevancia que en otros circuitos del calendario.

Esto favorece especialmente a los equipos con:

Mejor carga aerodinámica a baja velocidad.

Mejor tracción a la salida de curvas lentas.

Mejor rendimiento mecánico en pianos y baches.

La calificación será más decisiva que en cualquier otra carrera

Con la eliminación de la regla de dos paradas, el sábado vuelve a convertirse en el verdadero centro del fin de semana.

En Montecarlo:

Aproximadamente el 70-80% de los ganadores parten desde la primera fila.

Rebasar sigue siendo extremadamente difícil.

Un error de centímetros puede destruir el fin de semana completo.

Por ello, la sesión de calificación podría ser incluso más importante que la carrera misma.

La sorpresa técnica que muchos observadores esperan

Los coches 2026 son más ligeros, más cortos, más angostos y más ágiles. En teoría deberían adaptarse mejor a Mónaco que los enormes coches de 2022-2025.

Muchos ingenieros y analistas esperan que:

Veamos más confianza de los pilotos cerca de los guardarraíles y que con ello los tiempos por vuelta bajen rápidamente durante el fin de semana.

Algunos equipos que sufren en circuitos de alta velocidad puedan mostrarse mucho más competitivos aquí. Cadillac añadido.

Pirelli también añadió un elemento estratégico

La selección de neumáticos para Mónaco introduce nuevas variables estratégicas que podrían afectar especialmente la calificación y los primeros compases de la carrera. Aunque la degradación históricamente es baja en Montecarlo, la ventana de funcionamiento de los compuestos será un factor importante con los nuevos coches 2026.

Categorías de apoyo: mucho talento para observar

El programa oficial incluye:

Fórmula 2 donde corren dos mexicanos, Rafael Villagomez y Noel León. Además está Colton Herta, piloto de reserva de Cadillac quien se prepara para poder ascender a la F1 con Checo Perez.

Fórmula 3

Porsche Mobil 1 Supercup

La Supercup 2026 además inicia temporada en Mónaco con los nuevos Porsche 911 Cup.

Los nombres a seguir

Charles Leclerc

Charles Leclerc vuelve a llegar como el gran foco mediático local. Después de romper finalmente su histórica maldición en casa en años recientes, cada aparición suya en Montecarlo genera una atención enorme.

Lando Norris

El inglés suele destacar en circuitos urbanos y de alta precisión, por lo que el arranque flojo del equipo McLaren en la temporada debe tener un buen impulso toda vez que van a llevar mejoras.

Oscar Piastri

Oscar Piastri ha demostrado una extraordinaria capacidad para adaptarse rápidamente a trazados complejos.

Max Verstappen

Max Verstappen siempre es una amenaza en clasificación cuando el coche le permite acercarse a los muros sin cometer errores.

Mi lectura para este fin de semana

Las tres historias que más atención merecen son:

El regreso de la estrategia tradicional tras el fracaso del experimento de las dos paradas. El primer examen real de los coches 2026 en el circuito más exigente para la precisión del piloto. La posibilidad de que la jerarquía habitual se altere más que en cualquier otra pista del calendario.

Mónaco suele exagerar las fortalezas y debilidades de cada auto. Este año, con un reglamento nuevo, restricciones específicas de la FIA y coches radicalmente distintos, existe una posibilidad real de que veamos una parrilla más mezclada de lo habitual.