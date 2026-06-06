Antonelli se queda con la Pole en el GP de Mónaco; Checo Pérez y su Cadillac no responden
Andrea Kimi Antonelli sigue confirmando que es una realidad en este 2026; el piloto de Mercedes nuevamente hizo de las suyas y confirmó su largada en el Gran Premio de Mónaco desde la Pole Position.
El italiano apareció justo en el tiempo necesario que se mantuvo abierta hasta los últimos instantes de la Q3 cerrando con un tiempo de 1:12.051; por debajo de Antonelli quedó Max Verstappen quien puso todo para responder y apenas terminó a 43 milésimas.
La disputa parejera dejó a Mercedes como los astutos después de que el joven de 19 años destacó con el último ataque formidable gracias a los neumáticos blandos y firmara la vuelta más rápida de la jornada para quedarse con la posición privilegiada.
Finalmente, Lewis Hamilton concluyó en la tercera posición para definir a los tres primeros puestos del clasificatorio en Mónaco; el que terminó bajándose fue Charles Leclerc quien incluso tuvo un provisional primer sitio y se tuvo que conformar con el cuarto.
¿Cómo le fue a Checo Pérez?
Mientras tanto, en el otro lado de la moneda apareció Sergio “Checo” Pérez quien nuevamente y como se ha hecho costumbre vivió otro momento complicado con su Cadillac y no terminó por encontrar el ritmo desde el inicio y finalizó en el puesto 18.
Sergio Pérez vivió una jornada de contrastes durante las primeras actividades del Gran Premio de Mónaco. El piloto mexicano comenzó el fin de semana con sensaciones alentadoras y dejando buenas impresiones en uno de los circuitos más exigentes del calendario.
Cadillac y Checo Pérez no afinan
Durante la primera práctica libre, Checo consiguió ubicarse en la posición 14, un resultado que representa uno de sus mejores arranques de fin de semana en mucho tiempo y que alimenta las expectativas de cara a la clasificación.
El tapatío volvió a demostrar por qué es considerado uno de los especialistas en circuitos callejeros. A lo largo de la sesión se mostró cómodo entre los muros de Mónaco y logró completar varias vueltas competitivas.
Las buenas sensaciones continuaron en la segunda práctica; Sin embargo, cuando la sesión entraba en sus minutos finales, la situación cambió por completo. Pérez reportó problemas en su auto y se vio obligado a disminuir la velocidad mientras intentaba regresar a los boxes y ahora en el clasificatorio no pudo hacer mucho para terminar lo más alto posible tras salir en la Q1 de la FP3 a primeras horas.
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