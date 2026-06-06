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Fórmula 1

Noel León hace historia en Mónaco y emula la hazaña de Checo Pérez

Noel León hace historia en Monáco l X:Formula2
Ramiro Pérez Vásquez 08:37 - 06 junio 2026
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El regiomontano se convirtió en el segundo mexicano en triunfar en Mónaco en la antesala del GP de F1

El automovilismo mexicano volvió a celebrar en grande gracias a la sobresaliente actuación de Noel León, quien conquistó la carrera sprint de la FIA Formula 2 Championship en el legendario Gran Premio de Mónaco, firmando una actuación impecable de principio a fin en las calles del Principado.

El piloto regiomontano sumó así su segunda victoria de la temporada, luego de haber subido a lo más alto del podio semanas atrás en Canadá, consolidándose como una de las grandes revelaciones de la categoría y fortaleciendo sus aspiraciones dentro del campeonato.

Noel León gana el Sprint de Mónaco l X:Formula2

¿Cómo llegó al Sprint de Mónaco?

Desde la sesión de clasificación, León dejó claras sus intenciones al quedarse con la pole position para la carrera sprint. El mexicano mostró velocidad, precisión y confianza en uno de los circuitos más exigentes del calendario, donde cualquier error suele pagarse muy caro.

Una vez apagados los semáforos, el integrante de la escudería mantuvo el liderato sin sobresaltos. Con una salida limpia y un ritmo consistente, comenzó a construir una ventaja que poco a poco fue ampliando sobre sus perseguidores directos.

Noel León en el Sprint de Mónaco de la F2 l X:Formula2

A lo largo de la competencia, León administró perfectamente la carrera. En diversos momentos llegó a tener cerca de tres segundos de ventaja sobre el segundo lugar, margen suficiente para controlar el desarrollo de la prueba en un trazado donde los rebases son sumamente complicados.

La presión nunca desapareció debido a las características del circuito monegasco, pero el mexicano respondió con madurez y sangre fría. Vuelta tras vuelta evitó errores y mantuvo un ritmo competitivo que le permitió conservar la primera posición hasta recibir la bandera a cuadros.

Noel León en la cima del podio en Mónaco l X:Formula2

El segundo mexicano que hace historia 

Con este resultado, Noel León también escribió una página especial para el deporte motor nacional al convertirse en apenas el segundo mexicano en ganar una carrera de Fórmula 2 en Mónaco. El primero en conseguir dicha hazaña fue Sergio Pérez, quien triunfó en el Principado durante la temporada 2010.

La victoria representa un impulso anímico y deportivo de gran importancia para el joven regiomontano, quien continúa demostrando que tiene el talento y la capacidad para competir al más alto nivel. Su triunfo en Mónaco alimenta la ilusión de ver a otro mexicano abrirse camino hacia la máxima categoría del automovilismo mundial.

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