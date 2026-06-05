¡Día 'prendido' en Mónaco! Accidentes, abandonos y grandes vueltas en primeras prácticas libres

El Gran Premio de Mónaco arrancó con una jornada caótica en las calles del Principado. Las primeras prácticas libres estuvieron marcadas por múltiples accidentes, banderas rojas, abandonos y varios sustos para algunos de los protagonistas de la Fórmula 1.

Los muros de Mónaco cobraron varias víctimas

Uno de los primeros incidentes del día tuvo como protagonista a Fernando Alonso. El piloto español perdió el control de su Aston Martin y terminó impactando contra las barreras, aunque logró evitar daños mayores y pudo continuar con su programa de trabajo.

Más tarde fue el turno de Franco Colapinto, quien protagonizó uno de los golpes más fuertes de la jornada. El argentino bloqueó los neumáticos en la curva 1 y terminó destrozando parte de la barrera de protección tras un fuerte impacto.

Andrea Antonelli con Mercedes en el GP de Mónaco l AP

Just wait for the marshal reaction! 😅



Colapinto clobbers the barrier after locking up into Turn 1 💥💨#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/IYWoUhPHel — Formula 1 (@F1) June 5, 2026

Lando Norris tampoco pudo completar la sesión con normalidad. El británico sufrió problemas en su McLaren y tuvo que detener el monoplaza en plena pista, a la altura de la Nouvelle Chicane, provocando otra interrupción en la actividad.

La lista de incidentes continuó con Isack Hadjar, quien perdió el control de su auto y terminó estrellándose violentamente contra las protecciones, en una de las imágenes más aparatosas del día.

Oscar Piastri también tuvo un momento de tensión cuando rozó la barrera en la curva 7. Afortunadamente para el australiano, el contacto fue menor y pudo seguir rodando sin consecuencias importantes.

Oscar Piastri con McLaren en el GP de Mónaco l AP

"I'm sorry!" 😢



Here is the crash which brought Isack Hadjar's FP1 to a premature end! 👇#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/mkTiXR7kKT — Formula 1 (@F1) June 5, 2026

Checo se incendia y Hamilton se queda con el mejor tiempo

La jornada tampoco terminó bien para Sergio Pérez. Cuando la segunda práctica libre estaba por concluir, el mexicano sufrió una falla mecánica en su Cadillac y los frenos de su monoplaza comenzaron a incendiarse, obligándolo a detenerse sobre la pista y provocando una bandera roja.

Cadillac en el GP de Canadá l AP

🔴 RED FLAG 🔴



Sergio Perez comes to a stop with a front right brake fire on his Cadillac 😯



He gets out of the car at Casino Square#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/5jG5WWKd3s — Formula 1 (@F1) June 5, 2026

Mientras los incidentes acaparaban los reflectores, Lewis Hamilton fue el más rápido de la segunda sesión de entrenamientos al marcar el mejor tiempo del día. El piloto de Ferrari superó a su compañero Charles Leclerc, quien finalizó segundo ante su afición.

El Top 3 de la práctica libre 2 lo completó Max Verstappen con Red Bull, dejando una batalla muy cerrada entre Ferrari y el tetracampeón del mundo de cara a la clasificación del sábado en las calles de Montecarlo.