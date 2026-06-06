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Futbol Internacional

Inglaterra vence a Nueva Zelanda y afina detalles rumbo al Mundial 2026

Inglaterra en duelo amistoso contra Nueva Zelanda | AFP
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 17:04 - 06 junio 2026
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Los Tres Leones se impusieron por la mínima diferencia ante Nueva Zelanda en un duelo donde dejaron buenas sensaciones de cara al torneo que se disputará en Norteamérica

La Selección de Inglaterra continúa su puesta a punto para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Este sábado, el conjunto se impuso 1-0 a Nueva Zelanda en un partido amistoso que sirvió para evaluar variantes tácticas y dar continuidad al proyecto que buscará conquistar el título mundial.

Inglaterra asumió el control del encuentro desde los primeros minutos. Con mayor posesión del balón y un juego ofensivo constante, los europeos dominaron gran parte de las acciones, aunque encontraron resistencia en una ordenada defensa neozelandesa que logró contener varios intentos de peligro.

Inglaterra en duelo amistoso previo al Mundial | AFP

¿Qué conclusiones deja el triunfo de Inglaterra?

La insistencia inglesa finalmente tuvo recompensa. Tras una jugada colectiva bien elaborada, llegó el único gol del encuentro mediante los pies de Harry Kane casi al finalizar la primera mitad que suficiente para marcar diferencias.

Nueva Zelanda, que también estará presente en la Copa del Mundo de 2026, apostó por un planteamiento conservador y buscó generar daño mediante contragolpes.

Selección de Inglaterra previo a un partido | AP

Más allá del resultado, el encuentro permitió a Inglaterra seguir acumulando minutos de trabajo y observar el rendimiento de varios futbolistas que buscan ganarse un lugar en el 11 abridor. Sin embargo, también quedaron aspectos por mejorar, especialmente en la definición.

Pese al dominio territorial y la cantidad de aproximaciones generadas, los ingleses únicamente pudieron reflejar su superioridad con un gol en el marcador.

Nueva Zelanda contra Haití en amistoso | AP

¿Cómo llega Inglaterra al Mundial 2026?

Con la victoria sobre Nueva Zelanda, Inglaterra suma confianza y continúa afinando detalles antes de emprender el viaje a Norteamérica, donde intentará convertir su condición de favorita en una actuación histórica dentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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