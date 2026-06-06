Inglaterra vence a Nueva Zelanda y afina detalles rumbo al Mundial 2026

La Selección de Inglaterra continúa su puesta a punto para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Este sábado, el conjunto se impuso 1-0 a Nueva Zelanda en un partido amistoso que sirvió para evaluar variantes tácticas y dar continuidad al proyecto que buscará conquistar el título mundial.

Inglaterra asumió el control del encuentro desde los primeros minutos. Con mayor posesión del balón y un juego ofensivo constante, los europeos dominaron gran parte de las acciones, aunque encontraron resistencia en una ordenada defensa neozelandesa que logró contener varios intentos de peligro.

Inglaterra en duelo amistoso previo al Mundial | AFP

¿Qué conclusiones deja el triunfo de Inglaterra?

La insistencia inglesa finalmente tuvo recompensa. Tras una jugada colectiva bien elaborada, llegó el único gol del encuentro mediante los pies de Harry Kane casi al finalizar la primera mitad que suficiente para marcar diferencias.

Nueva Zelanda, que también estará presente en la Copa del Mundo de 2026, apostó por un planteamiento conservador y buscó generar daño mediante contragolpes.

Selección de Inglaterra previo a un partido | AP

Más allá del resultado, el encuentro permitió a Inglaterra seguir acumulando minutos de trabajo y observar el rendimiento de varios futbolistas que buscan ganarse un lugar en el 11 abridor. Sin embargo, también quedaron aspectos por mejorar, especialmente en la definición.

Pese al dominio territorial y la cantidad de aproximaciones generadas, los ingleses únicamente pudieron reflejar su superioridad con un gol en el marcador.

Nueva Zelanda contra Haití en amistoso | AP

¿Cómo llega Inglaterra al Mundial 2026?