¿La Marcha del Orgullo llegará al Zócalo durante el Mundial 2026? Esto dijeron los organizadores

La Copa Mundial de Futbol 2026 transformará durante varias semanas la vida cotidiana de la Ciudad de México, pero uno de los eventos más representativos de la diversidad sexual en el país no modificará sus planes. Los organizadores de la 48 Marcha del Orgullo LGBTTTIQAP+ confirmaron que la movilización del próximo 27 de junio mantendrá su recorrido histórico y concluirá en el Zócalo capitalino, aun cuando en ese espacio se desarrollarán actividades relacionadas con el Fan Fest de la FIFA.

La confirmación llega luego de que surgieran dudas sobre posibles cambios en la ruta debido a la instalación de infraestructura mundialista y la gran afluencia de visitantes que se espera en la capital mexicana durante el torneo. Sin embargo, el Comité IncluyeT aseguró que la marcha conservará el trayecto que ha caracterizado a este movimiento durante décadas.

La 48 Marcha del Orgullo LGBTTTIQAP+ se realizará el próximo 27 de junio / Redes Sociales

El Orgullo mantiene su ruta histórica

De acuerdo con los organizadores, el contingente partirá desde el Ángel de la Independencia para avanzar por Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y calles del Centro Histórico hasta llegar a la Plaza de la Constitución.

“La movilización partirá del Ángel de la Independencia y concluirá en el Zócalo de la Ciudad de México, reafirmando el carácter histórico de esta ruta y el derecho de las poblaciones LGBTTTIQAP+ a ocupar el espacio público y manifestarse libremente”, señalaron los organizadores.

La edición de este año tendrá como lema “Ante los ojos del mundo, mi lucha es tu lucha: ¡Igualdad, paz y solidaridad!”, una consigna que busca aprovechar la atención internacional que tendrá la capital mexicana durante el Mundial para visibilizar las demandas pendientes de las poblaciones de la diversidad sexual y de género.

Los organizadores dicen que el contingente partirá del Ángel de la Independencia al Zócalo / Redes Sociales

Un Mundial que también pone bajo la lupa a la CDMX

Los integrantes del Comité IncluyeT señalaron que la celebración de la Copa del Mundo representa una oportunidad para mostrar al mundo la riqueza cultural y social de la Ciudad de México, pero también obliga a reflexionar sobre los retos que aún existen en materia de inclusión y derechos humanos.

Durante la presentación oficial de la marcha, representantes del comité destacaron que el aumento de discursos de odio y las amenazas contra grupos históricamente discriminados hacen necesario fortalecer los espacios de expresión y exigencia social.

Mario Bustamante, coordinador general del Comité IncluyeT, explicó que la movilización de este año pondrá énfasis en tres grandes ejes: combatir las desigualdades desde una perspectiva interseccional, promover entornos libres de violencia y reforzar la defensa de los derechos humanos de las personas de la diversidad sexual y de género.

Los organizadores buscan que el mundo vea la diversidad que existe en México / Redes Sociales

Regresa el Tramo del Silencio

Como ha ocurrido en años recientes, la marcha incluirá nuevamente el denominado Tramo del Silencio, un espacio dedicado a la memoria de las víctimas de discriminación, desaparición, violencia y crímenes motivados por prejuicios relacionados con la orientación sexual o identidad de género.

Este segmento busca convertirse en un momento de reflexión dentro de una movilización que tradicionalmente combina la celebración de la diversidad con la exigencia de justicia e igualdad.

Buscarán enviar un mensaje de inclusión, igualdad y respeto a los derechos humanos / Redes Sociales

Presentan cartel oficial de la edición 48

Los organizadores también dieron a conocer el cartel oficial de la marcha, una obra realizada por Jorge Mendoza Cruz, cuya propuesta fue seleccionada por representar valores como la solidaridad, el acompañamiento y el diálogo entre generaciones.

Durante la conferencia participaron representantes de distintos sectores sociales, quienes coincidieron en que el Mundial 2026 generará importantes beneficios económicos y de proyección internacional para la ciudad, pero también podría traer consecuencias negativas como el aumento en los costos de vivienda, procesos de exclusión social y desplazamientos urbanos.

“Alertarlas, visibilizarlas y exigir medidas contundentes es reconocer que nuestras luchas son transversales, interseccionales y que impactan a todas las personas”, concluyeron.