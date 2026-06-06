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Futbol

Irán acusa a Estados Unidos de bloquear visas a su delegación para el Mundial 2026

Jugadores de Irán en el aeropuerto de Antalya | AP
Mauricio Díaz Valdivia
Mauricio Díaz Valdivia 16:37 - 06 junio 2026
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La Federación de Fútbol de Irán acusó a Estados Unidos de negar visados a integrantes clave de su delegación antes de sus partidos del Mundial 2026 en Los Ángeles y Seattle

La Federación de Futbol de Irán acusó a Estados Unidos de una "conducta vengativa" luego de que, según el organismo, se negaran visados a miembros clave del cuerpo técnico y administrativo de la selección iraní que participará en el Mundial 2026.

El equipo iraní partió desde Antalya, Turquía, hacia México, donde instalará su base de entrenamiento antes de disputar sus partidos de fase de grupos en territorio estadounidense. Los directivos afectados tenían previsto viajar a México mientras continuaban las gestiones para obtener sus visas.

La selección iraní buscaba viajar a México lo antes posible | AP

Irán acusa discriminación antes de la Copa del Mundo

De acuerdo con medios estatales iraníes, entre los 14 integrantes de la delegación que no contaban con visado estadounidense se encontraban Hedayat Mombeini, secretario general de la Federación de Futbol de Irán, y Mehdi Mohammad Nabi, vicepresidente del organismo.

La federación iraní aseguró que la decisión "privó efectivamente" a su selección de competir en igualdad de condiciones y en un entorno libre de discriminación. Además, adelantó que llevará el caso ante la FIFA, al considerar que la medida vulnera los compromisos de Estados Unidos como país anfitrión del Mundial 2026.

Viaje de la Selección de Irán con rumbo a México | AP

La tensión también escaló en redes sociales, luego de que la embajada de Irán en Ankara respondiera a una publicación del embajador estadounidense Tom Barrack, quien había felicitado al personal de su embajada por la tramitación de visados del equipo iraní. Irán calificó el caso como una "injerencia política en el deporte".

Jugadores de Irán sí recibieron visas para jugar en Estados Unidos

Un funcionario estadounidense confirmó a ABC News que todos los jugadores de Irán recibieron sus visados para disputar la Copa del Mundo. The Associated Press también reportó que se emitieron visas para futbolistas, entrenadores, preparadores físicos y parte del personal de apoyo, aunque algunos solicitantes vinculados al equipo habrían sido rechazados.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, declaró que la delegación iraní sería vigilada de cerca para detectar a cualquier persona con posibles vínculos con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Rubio afirmó que Washington no tenía problemas con los atletas ni con su personal deportivo, pero advirtió que no permitiría el ingreso de personas ajenas al deporte con presuntos vínculos políticos o militares.

Jugadores de Irán que fueron convocados a la Copa del Mundo | AP

Irán jugará sus dos primeros partidos del Mundial 2026 en Inglewood, California: ante Nueva Zelanda el 15 de junio y contra Bélgica el 21 de junio. Después viajará a Seattle para enfrentar a Egipto el 26 de junio, en medio de un contexto marcado por la guerra en Irán y las dificultades administrativas para su participación.

La preparación iraní ya había sufrido cambios por los problemas de visado, pues el equipo trasladó su base de entrenamiento de Tucson, Arizona, a Tijuana, México. A pesar de las dudas previas sobre su presencia en el torneo, la federación confirmó en mayo que la selección participaría en la Copa del Mundo.

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.

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