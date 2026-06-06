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Empelotados

Julio 'Profe' Ibáñez revive el infierno que vivió en una cárcel de Sudáfrica: "¿Cómo le van a explicar a mi hija que papá murió así?"

Julio Ibáñez en transmisión con TUDN | IMAGO7
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 16:10 - 06 junio 2026
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El conductor y reportero recordó uno de los episodios más duros de su vida durante una charla en el podcast Mis Pelotas

La cobertura de la Copa del Mundo 2026 dejó una experiencia imborrable para Julio "Profe" Ibáñez, quien recordó el complicado episodio que vivió al ser detenido y encarcelado en territorio sudafricano mientras realizaba labores periodísticas.

@pormispelotas_ Toda la verdad de Julio Ibáñez en Sudáfrica Se han dicho muchas cosas, pero solo en Por mis pelotas tenemos toda la verdad #TikTokDeportes #sudafrica #carcel #pesadilla #mundial2026 @Ernesto De Valdés @Julio “profe” Ibañez 👨🏻‍🏫 @Raoul 'Pollo' Ortiz ♬ sonido original - Por mis pelotas

Durante una entrevista en el podcast Por Mis Pelotas, el reportero abrió su corazón y relató los momentos de angustia, miedo e incertidumbre que enfrentó durante su estancia en prisión, una situación que incluso lo llevó a pensar en la muerte.

"Pensaba en mi hija todos los días"

Durante la entrevista, Ibáñez confesó que uno de los pensamientos que más lo atormentaba era imaginar cómo reaccionaría su familia si algo le ocurría en aquel lugar.

Para mí, algo muy jodido era pensar en mi hija. Yo decía: '¿Cómo le van a explicar a mi hija que papá murió así?'. Era algo que no podía sacarme de la cabeza
Julio Ibáñez en un partido en el Estadio Ciudad de los Deportes | IG @julioiba
Julio Ibáñez en un partido en el Estadio Ciudad de los Deportes | IG @julioiba

El periodista recordó las condiciones en las que permaneció detenido, asegurando que perdió por completo su dignidad humana. Además, describió el hambre, el aislamiento y el trato que recibió por parte de las autoridades, factores que marcaron profundamente su experiencia.

Nunca había sentido esa hambre. Yo lo único que quería era que los días pasaran, que nadie me sintiera, ni me viera, ni me rozara
Julio Ibáñez, TUDN | IMAGO7

Acusaciones graves y un ambiente de terror

El "Profe" también reveló que las autoridades sudafricanas llegaron a relacionarlo con delitos sumamente delicados, lo que incrementó su temor sobre el desenlace de la situación.

Según contó, en algún momento le informaron que enfrentaba señalamientos vinculados incluso con terrorismo y espionaje, algo que lo dejó completamente desconcertado.

A pesar de la dureza del momento, Ibáñez logró superar aquel episodio y regresar a México, donde continuó construyendo una exitosa trayectoria en los medios de comunicación. Sin embargo, las heridas emocionales de aquella experiencia siguen presentes y continúan siendo uno de los recuerdos más difíciles de su vida.

La emotiva confesión dejó ver un lado poco conocido del periodista, quien reconoció que durante aquellos días llegó a sentirse completamente vulnerable y con miedo de no volver a ver a su familia.

Julio Ibáñez en un partido en el Estadio Ciudad de los Deportes | IG @julioiba
Julio Ibáñez en un partido en el Estadio Ciudad de los Deportes | IG @julioiba
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