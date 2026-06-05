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Empelotados

"Les meteremos cinco": La 'revancha' que Julio Ibáñez buscará contra la Selección de Sudáfrica

Julio Ibáñez en un partido en el Estadio Ciudad de los Deportes | IG @julioiba
Julio Ibáñez en un partido en el Estadio Ciudad de los Deportes | IG @julioiba
Carlos Emmanuel Chávez Aguirre
Carlos Emmanuel Chávez Aguirre 18:02 - 04 junio 2026
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El reportero de TUDN confía en que la Selección Mexicana tenga un debut arrollador en la Copa del Mundo 2026

El entorno del periodismo deportivo en México vivió momentos de tensión durante las semanas recientes debido a la situación que enfrentaron los comunicadores Julio Ibáñez y Danny García. Tras cumplir un proceso de dos meses en Sudáfrica derivado de la operación de un dron en una zona restringida, el reportero de TUDN ha logrado retornar a la Ciudad de México.

Poco más de 48 horas después de haber sido liberado y menos de un día luego de volver a territorio mexicano, Ibáñez rompió el silencio respecto a lo ocurrido. El comunicador eligió un enfoque marcado por el optimismo y la ironía de cara al inicio de la Copa del Mundo 2026.

Julio Ibáñez en transmisión con TUDN | IMAGO7

¿Qué dijo Julio Ibáñez tras su regreso a México?

La experiencia vivida en el continente africano no ha disminuido el entusiasmo del periodista por el próximo torneo internacional. Con la mirada puesta en el compromiso inaugural que sostendrá la Selección Mexicana frente a su similar de Sudáfrica el próximo jueves 11 de junio en el Estadio Ciudad de México, Ibáñez comenzó a proyectar sus deseos deportivos.

La cercanía con los altos mandos de su empresa ha permitido que este sentir sea compartido dentro de los pasillos de su televisora. "Lo platiqué con el señor Emilio Azcárraga, le dije: 'Les vamos a meter cinco a esos sudafricanos'", compartió el reportero.

Julio Ibáñez durante una cobertura con TUDN | IMAGO7
Julio Ibáñez durante una cobertura con TUDN | IMAGO7

Para Ibáñez, el resultado deportivo parece funcionar como un cierre simbólico a las complicaciones legales y burocráticas que lo mantuvieron alejado de sus actividades habituales durante los últimos sesenta días en territorio sudafricano.

'Profe' Ibáñez promete gran celebración

La relevancia de este debut mundialista para el comunicador va más allá del simple reporte periodístico. Su deseo es presenciar la capacidad goleadora del representativo nacional desde las gradas, involucrándose de una manera que rompe con el protocolo tradicional de los medios de comunicación.

Ibáñez y Danny García recuperan su libertad l CAPTURA

"Es lo único que necesito, es lo único que pido, no quiero nada, quiero estar ahí en el Estadio Ciudad de México, el Estadio Azteca, el Estadio Banorte, y ver así cada gol", enfatizó sobre sus planes para las próximas semanas y reconoció que su comportamiento irá contra las normas, pero no podrá evitar una celebración en grande.

"Es muy penado que un periodista festeje, por favor, FIFA prepárense, mi primer periodista que va a festejar así", concluyó con determinació el reportero de TUDN, quien ya se prepara para reincorporarse de lleno a sus funciones, ante el inicio del torneo que está cada vez más cerca.

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.

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