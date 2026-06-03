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Empelotados

José Ramón lanza polémico mensaje al Profe Ibáñez y Pollo Ortiz explota

José Ramón Fernández | MEXSPORT Pollo Ortiz en presentación | TWITTER:RAOULPOLLOORTIZ
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 22:00 - 02 junio 2026
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El comentario de José Ramón Fernández sobre el reportero de TUDN provocó una contundente respuesta de Raúl Ortiz en redes sociales

La rivalidad entre figuras de los medios deportivos mexicanos sumó un nuevo capítulo luego de que José Ramón Fernández publicara un mensaje en redes sociales dirigido al reportero de TUDN, Julio Ibáñez, mejor conocido como el "Profe Ibáñez".

Todo comenzó con la llegada de la Selección de Sudáfrica a territorio mexicano para disputar la Copa del Mundo 2026. José Ramón aprovechó el momento para lanzar una indirecta que rápidamente generó reacciones.

Julio Ibáñez en un partido en el Estadio Ciudad de los Deportes | IG @julioiba
Julio Ibáñez en un partido en el Estadio Ciudad de los Deportes | IG @julioiba

"Sudáfrica llegó antes que Julio Ibáñez"

A través de sus redes sociales, el veterano periodista escribió:

El comentario hizo referencia a la constante presencia del reportero en coberturas internacionales y no tardó en viralizarse entre aficionados y colegas de los medios de comunicación.

José Ramón Fernández, periodista deportivo mexicano | IMAGO7

Pollo Ortiz responde con dureza

Uno de los que reaccionó al mensaje fue Raúl Ortiz, conocido como "Pollo" Ortiz, quien salió en defensa de su compañero de profesión y respondió con una crítica directa hacia José Ramón.

La publicación del conductor generó una ola de comentarios en redes sociales, donde usuarios se dividieron entre quienes respaldaron la ironía de José Ramón y quienes consideraron innecesario el comentario sobre Julio Ibáñez.

El intercambio volvió a poner en el centro de la conversación a dos de las voces más conocidas del periodismo deportivo mexicano, en un episodio que rápidamente se hizo viral en plataformas digitales.

Pollo Ortiz llegará a TNT Sports | INSTAGRAM @RAOULPOLLOORTIZ
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