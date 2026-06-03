José Ramón lanza polémico mensaje al Profe Ibáñez y Pollo Ortiz explota

La rivalidad entre figuras de los medios deportivos mexicanos sumó un nuevo capítulo luego de que José Ramón Fernández publicara un mensaje en redes sociales dirigido al reportero de TUDN, Julio Ibáñez, mejor conocido como el "Profe Ibáñez".

Todo comenzó con la llegada de la Selección de Sudáfrica a territorio mexicano para disputar la Copa del Mundo 2026. José Ramón aprovechó el momento para lanzar una indirecta que rápidamente generó reacciones.

Julio Ibáñez en un partido en el Estadio Ciudad de los Deportes | IG @julioiba

"Sudáfrica llegó antes que Julio Ibáñez"

A través de sus redes sociales, el veterano periodista escribió:

La selección de Sudáfrica ya está en México. Lo que son las cosas, pisó territorio nacional antes que Julio Ibáñez. — José Ramón Fernández (@joserra_espn) June 2, 2026

El comentario hizo referencia a la constante presencia del reportero en coberturas internacionales y no tardó en viralizarse entre aficionados y colegas de los medios de comunicación.

José Ramón Fernández, periodista deportivo mexicano | IMAGO7

Pollo Ortiz responde con dureza

Uno de los que reaccionó al mensaje fue Raúl Ortiz, conocido como "Pollo" Ortiz, quien salió en defensa de su compañero de profesión y respondió con una crítica directa hacia José Ramón.

Tantos años de "periodismo" para terminar haciendo control de llegadas en el aeropuerto. https://t.co/Kmdn4Bw1eq — Raoul Ortiz 🐥 (@RaoulPolloOrtiz) June 3, 2026

La publicación del conductor generó una ola de comentarios en redes sociales, donde usuarios se dividieron entre quienes respaldaron la ironía de José Ramón y quienes consideraron innecesario el comentario sobre Julio Ibáñez.

El intercambio volvió a poner en el centro de la conversación a dos de las voces más conocidas del periodismo deportivo mexicano, en un episodio que rápidamente se hizo viral en plataformas digitales.