Papalote Museo del Niño presenta nueva actividad interactiva rumbo al Mundial 2026

El Papalote Museo del Niño inaugura la experiencia inmersiva Cancha de los Niños. Este espacio busca la enseñanza de valores del futbol mediante reglas y emociones. El recinto aprovecha el impulso del Mundial 2026 antes del inicio en el Estadio Azteca.

La ceremonia de apertura contó con diversas autoridades del museo y del gobierno local. Personalidades como Alejandra Cervantes, directora general del museo y Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo asistieron al evento. Todos celebraron la llegada de esta propuesta lúdica para los menores de edad.

Alejandra Cervantes resaltó los valores que el futbol tiene para beneficio de su proyecto, especialmente rumbo a la Copa del Mundo 2026, próxima a iniciar en la Ciudad de México con el duelo de México ante Sudáfrica.

“México se viste de fiesta y se suma a la pasión que hace vibrar a las familias. El futbol constituye un lenguaje universal y un idioma que une generaciones. Este deporte representa una fiebre que caracteriza a todo el país.

El Papalote Museo del Niño se pone mundialista l RÉCORD

Papalote decide unirse a los valores detrás de este deporte. El futbol implica compromiso, entrenamiento, trabajo en equipo y respeto. La inclusión resulta fundamental para que niñas y mujeres también disfruten de esta actividad”, dijo Alejandra Cervantes.

Sharon Fastlicht, presidenta del Fideicomiso Pro Bosque de Chapultepec, compartió su visión. Ella resaltó la relevancia de la imaginación frente a nuevas herramientas como la inteligencia artificial. El museo permite a cada niño descubrir su creatividad mediante el juego.

Cortan el listón en el Papalote Museo del Niño l RÉCORD

¿Qué es Cancha de los Niños en el Museo?

La experiencia incluye 14 zonas para el disfrute de niños y adultos. Los visitantes comprenden la importancia del calentamiento y la potencia de un tiro. Incluso conocen el aroma de un vestidor antes de saltar a la cancha profesional.

Cancha de los Niños l RÉCORD

¿Cuánto costará la experiencia Cancha de los Niños?

Esta atracción permanece abierta del 3 de junio al 23 de agosto. El costo adicional suma 120 pesos a la entrada general del museo. El público paga hasta 380 pesos por el acceso a todas las actividades.