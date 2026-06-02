Estos eventos deportivos serán eclipsados por la Copa Mundial 2026

El Mundial de la FIFA 2026 no solo marcará un antes y un después por ser la primera Copa del Mundo con 48 selecciones y tres países anfitriones, también provocará que varios de los eventos deportivos más importantes del planeta queden en segundo plano durante el verano del próximo año.

Del jueves 11 de junio al domingo 19 de julio de 2026, el torneo acaparará la atención global, afectando incluso a competencias históricas de disciplinas como el automovilismo, el tenis, el basquetbol, el golf, las artes marciales mixtas y el ciclismo.

El deporte no se detiene pese a la Copa del Mundo

Escenario de UFC 250 en la Casa Blanca | UFC

Las grandes cadenas de televisión, patrocinadores y aficionados estarán concentrados en la Copa del Mundo, por lo que múltiples eventos de talla internacional tendrán que compartir reflectores con el torneo más visto del planeta.

Entre los primeros afectados aparecen Las Finales de la NBA, programadas para iniciar el 3 de junio. Aunque arrancarán antes del Mundial, el cierre de la serie podría coincidir con los primeros días de actividad mundialista, reduciendo considerablemente su impacto mediático.

¿Qué eventos deportivos se realizarán en pleno Mundial 2026?

La Fórmula 1 tendrá tres fechas en pleno Mundial | AP

Finales NBA | 3-19 de junio

24 Horas de Le Mans | 13-14 de junio

Gran Premio de España | 14 de junio

UFC Casa Blanca | 14 de junio

US Open de Golf | 18 – 21 de junio

NBA Draft | 25 de junio

Gran Premio de Austria | 28 de junio

Wimbledon | 29 junio – 12 julio

Tour de Francia | 4 al 26 de julio

Gran Premio de Gran Bretaña | 5 de julio

UFC 329: McGregor vs. Holloway 2 | 11 de julio

Juego de Estrellas de la MLB | 14 de julio

Gran Premio de Bélgica |19 de julio

El Mundial FIFA 2026 promete convertirse en el epicentro deportivo del planeta y, aunque otros eventos mantendrán su relevancia histórica, la magnitud mediática del torneo provocará que millones de aficionados enfoquen prácticamente toda su atención en el balón.