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Futbol Internacional

Estos eventos deportivos serán eclipsados por la Copa Mundial 2026

El Mundial 2026 también impactará a estudiantes | Pixabay
Carlos Emmanuel Chávez Aguirre
Carlos Emmanuel Chávez Aguirre 13:11 - 02 junio 2026
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Conoce los eventos fuera del futbol que se realizarán durante el Mundial y que quizá, no vayan a tener todos los focos sobre ellos

El Mundial de la FIFA 2026 no solo marcará un antes y un después por ser la primera Copa del Mundo con 48 selecciones y tres países anfitriones, también provocará que varios de los eventos deportivos más importantes del planeta queden en segundo plano durante el verano del próximo año.

Del jueves 11 de junio al domingo 19 de julio de 2026, el torneo acaparará la atención global, afectando incluso a competencias históricas de disciplinas como el automovilismo, el tenis, el basquetbol, el golf, las artes marciales mixtas y el ciclismo.

El deporte no se detiene pese a la Copa del Mundo
Escenario de UFC 250 en la Casa Blanca | UFC

Las grandes cadenas de televisión, patrocinadores y aficionados estarán concentrados en la Copa del Mundo, por lo que múltiples eventos de talla internacional tendrán que compartir reflectores con el torneo más visto del planeta.

Entre los primeros afectados aparecen Las Finales de la NBA, programadas para iniciar el 3 de junio. Aunque arrancarán antes del Mundial, el cierre de la serie podría coincidir con los primeros días de actividad mundialista, reduciendo considerablemente su impacto mediático.

¿Qué eventos deportivos se realizarán en pleno Mundial 2026?
La Fórmula 1 tendrá tres fechas en pleno Mundial | AP
La Fórmula 1 tendrá tres fechas en pleno Mundial | AP

  • Finales NBA | 3-19 de junio

  • 24 Horas de Le Mans | 13-14 de junio

  • Gran Premio de España | 14 de junio

  • UFC Casa Blanca | 14 de junio

  • US Open de Golf | 18 – 21 de junio

  • NBA Draft | 25 de junio

  • Gran Premio de Austria | 28 de junio

  • Wimbledon | 29 junio – 12 julio

  • Tour de Francia | 4 al 26 de julio

  • Gran Premio de Gran Bretaña | 5 de julio

  • UFC 329: McGregor vs. Holloway 2 | 11 de julio 

  • Juego de Estrellas de la MLB | 14 de julio

  • Gran Premio de Bélgica |19 de julio

El Mundial FIFA 2026 promete convertirse en el epicentro deportivo del planeta y, aunque otros eventos mantendrán su relevancia histórica, la magnitud mediática del torneo provocará que millones de aficionados enfoquen prácticamente toda su atención en el balón.

Enzo Fernández, Messi y 'Dibu' Martínez en la Copa Mundial Qatar 2022 | IMAGO 7
Enzo Fernández, Messi y 'Dibu' Martínez en la Copa Mundial Qatar 2022 | IMAGO 7
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