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Opinión

Con muchos detalles, el Azteca está listo en lo importante

Carlos Ponce de León
Carlos Ponce de León 07:27 - 27 marzo 2026
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Emocionante. El Estadio Azteca está listo, aunque los amargados digan lo contrario. Y no me refiero a que ya esté en condiciones perfectas, pues faltan muchos, muchos detalles que tratarán de terminar trabajando 24 por 24 hasta el sábado. El Coloso de Santa Úrsula está listo porque al entrar y percatarse de las novedades de esta remodelación, colorida, brillante, magnánima, de inmediato invade de nuevo esa emoción de que el Mundial está a punto de volver al histórico recinto. Esas son las condiciones que necesitaba.

El aforo creció, al final quedó en 87 mil 500 personas, una monstruosidad. El legendario templo del futbol mexicano conserva su esencia y se moderniza a la altura de los grandes escenarios.

Fueron más de un millón 939 mil horas de trabajo y 35 mil 900 metros cúbicos de excavación. Se crearon 12 mil metros cuadrados de áreas de hospitality, 82 mil asientos instalados, 9 mil 500 m2 de pasto cosido y sembrado y 250 bocinas instaladas. Obra que seguro sorprenderá a los visitantes. Ya verás.

UN GENIAL TRIBUTO A RAMÍREZ VÁZQUEZ

Honrado. La ambiciosa idea inicial de la actual remodelación del Azteca se basaba en continuar los planos que dejó inclusos en la construcción el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez con Emilio Azcárraga Milmo, pero el tiempo y el presupuesto se comió el proyecto.

Sin embargo, a petición de Emilio Azcárraga Jean se incluyeron varias de las ideas que tenía el histórico urbanista y diseñador en la renovación del Banorte. El más evidente es la nueva señalética que tiene el recinto, que retoma la hermosa iconografía de los Olímpicos de México 68, nacida de la imaginación de Ramírez Vázquez.

Además, algunos de las nuevas áreas del Azteca, como la Terraza Sierra, un salón para mil 500 personas que tiene vista hacia la cancha y del otro lado, hacia la escultura del Sol Rojo y los volcanes, eran espacios que estaban en el proyecto original de Ramírez Vázquez, retomados de su idea inconclusa. Una genialidad.

EL ATLANTE JUGARÁ LOS VIERNES SIN BRONCA

Adaptados. El Estadio Azteca quedó precioso para recibir al mejor equipo del futbol mexicano, además del Club América y el Cruz Azul: mi querido Atlante. Se especuló que la directiva de los Potros, encabezada por Emilio Escalante, habría entrado en disputa con TV Azteca por el horario de juego ya en Liga MX, pero no fue así.

Atlante prefería jugar los domingos por la tarde, un horario que parece sentarle mejor, sin embargo, en la televisora del Ajusco explicaron que al tomar el lugar del Mazatlán, son parte del exitoso Viernes Botanero, por lo que los Potros entendieron y sin problema serán locales en el Banorte el último día hábil de la semana. Vamos con todo.

EL CARTEL PERJUDICÓ AL PROFE

Salvajes. Y ya de cierre, ayer ya adelantó David Faitelson que Julio Ibáñez y Dani García, enviados de Televisa a Sudáfrica que fueron encarcelados y que hoy siguen en arraigo hasta que se resuelva su situación por volar un dron en Johanesburgo, fueron acusados de terrorismo. Lo que no dijo el comunicador de TUDN es el argumento que utilizaron las autoridades africanas para ensañarse con los periodistas.

Me contaron que después de que se dieron cuenta que los mexicanos eran comunicadores de un medio de prestigio como Televisa, pero como ya estaba cometido el abuso de meterlos en la cárcel, el argumento que dieron las autoridades a los abogados de la televisora es que los están investigando por la nacionalidad, pues quieren asegurarse que no pertenecen al Cartel Jalisco Nueva Generación. Así como lo lees.

La versión que les dieron es que la organización criminal mexicana que ha trascendido fronteras y en Sudáfrica quieren asegurarse que ni El Profe ni Dani son parte. Hazme el favor. Mi lectura es que se les pasó la mano y ya no saben cómo zafarse. Ojalá que se arregle pronto.

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