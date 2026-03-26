Natalia Botello: el filo de una generación que no tiene miedo de ganar

En un deporte donde todo se define en fracciones de segundo, donde un movimiento puede significar la victoria o la derrota, hay atletas que no solo compiten, imponen un estilo y Natalia Botello es una de ellas. Su historia no se cuenta únicamente en medallas, sino en la forma en la que ha cambiado la narrativa de la esgrima mexicana: de promesa a realidad, de talento a referente.

Originaria de Baja California, Natalia encontró en el esgrima mucho más que una disciplina: encontró un lenguaje. Antes de empuñar una espada, probó con el ballet y el raquetbol, pero fue en el Centro de Alto Rendimiento de Tijuana donde su talento fue detectado y encauzado hacia la esgrima de alto nivel.

A los 14 años hizo lo que pocas veces se ve en el deporte mexicano, competir contra rivales mayores y vencerlas. En el Campeonato Mundial Juvenil de 2017 se consagró campeona del mundo en esgrima, convirtiéndose en la primera mexicana en lograrlo en esta disciplina. No fue un destello aislado: en ese mismo torneo también sumó otra medalla, confirmando que su nombre no era una casualidad en el ranking internacional.

Su crecimiento fue tan acelerado como consistente. En los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires 2018, Natalia no solo portó la bandera de México, también subió al podio con una medalla de plata en esgrima individual, además de sumar un bronce por equipos mixtos. A esa edad, mientras muchos apenas descubren su camino, ella ya estaba marcando el rumbo de una disciplina entera.

Los números respaldan su impacto: múltiples medallas en Campeonatos Mundiales juveniles —incluyendo oro, plata y bronce— y un dominio claro en el circuito panamericano, donde ha acumulado más de 12 preseas, siete de ellas de oro. Su carrera no ha sido lineal, ha sido ascendente, construida a partir de constancia, disciplina y una mentalidad que entiende que competir también es resistir.

En años recientes, Natalia ha dado el salto definitivo a la categoría mayor, consolidándose como una de las cartas fuertes de México rumbo a los próximos ciclos olímpicos. Su objetivo es claro, llevar su talento al escenario más grande del deporte mundial, y no es una aspiración vacía, es una meta respaldada por años de resultados, experiencia internacional y una madurez que ha sabido construir desde muy joven.

Pero más allá de las estadísticas, hay algo que define a Natalia Botello: la forma en la que compite. En la pista no solo ejecuta movimientos, transmite carácter. Cada asalto es una declaración de identidad, una forma de decir que el deporte mexicano también puede dominar disciplinas que históricamente parecían lejanas.

En un país donde la esgrima rara vez ocupa los titulares, Natalia ha abierto una puerta. Ha demostrado que el talento no depende de la popularidad del deporte, sino del compromiso con el que se practica.

Y en ese sentido, su historia es mucho más grande que sus logros, es una invitación a mirar hacia disciplinas que están creciendo, que están formando campeonas y que, con resultados como los suyos, ya empiezan a perfilar nombres que apuntan con fuerza hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.