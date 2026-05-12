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SRE confirma muerte de tres mexicanos hallados dentro de vagón de tren en Texas

SRE confirma muerte de tres mexicanos hallados en tren de Texas/ AP
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 22:52 - 11 mayo 2026
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Autoridades de Laredo investigan el hallazgo de seis personas migrantes fallecidas dentro de una caja seca transportada por ferrocarril

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó este lunes 11 de mayo la muerte de tres ciudadanos mexicanos que fueron localizados al interior de una caja seca transportada por tren en Laredo, Texas, en Estados Unidos.

El hallazgo fue notificado por el Departamento de Policía de Laredo al Consulado General de México en esa ciudad fronteriza. De acuerdo con las autoridades estadounidenses, en total fueron encontradas seis personas migrantes sin vida dentro del transporte ferroviario.

La representación diplomática mexicana informó que tres de las víctimas ya fueron identificadas como mexicanas, mientras que las otras tres personas permanecen en proceso de identificación por parte de las autoridades forenses de Estados Unidos.

SRE investiga muerte de mexicanos encontrados en tren de carga en Texas/ X

Según la información oficial, el subjefe del Departamento de Policía de Laredo mantiene coordinación directa con personal consular mexicano y confirmó que las investigaciones continúan abiertas mientras se esperan los resultados emitidos por el médico forense para determinar las causas de muerte.

¿Qué hará la SRE tras la muerte de los migrantes mexicanos?

La Cancillería mexicana señaló que personal del área de protección consular ya estableció contacto con familiares de las víctimas identificadas para brindar asistencia legal y acompañamiento durante el proceso.

Además, el Gobierno de México informó que colaborará en los trámites necesarios para concretar la repatriación de los restos hacia territorio mexicano una vez que concluyan las diligencias correspondientes en Texas.

“Este Consulado General continuará dando seguimiento puntual al caso y mantendrá comunicación permanente con las autoridades competentes para conocer el avance de las investigaciones y contribuir al esclarecimiento de los hechos”, indicó la SRE mediante un comunicado oficial.

La dependencia federal también expresó condolencias a las familias de las personas fallecidas y reiteró el compromiso de brindar apoyo consular tanto a los familiares de las víctimas confirmadas como en el proceso de identificación de las otras tres personas localizadas en la caja seca.

¿Qué se sabe sobre la investigación en Texas?

Hasta ahora, las autoridades estadounidenses no han revelado mayores detalles sobre las circunstancias en las que fueron encontradas las víctimas dentro del vagón ferroviario en Laredo.

El caso permanece bajo investigación por parte del Departamento de Policía local y de autoridades forenses, quienes continúan realizando peritajes para esclarecer lo ocurrido y determinar las causas exactas de las muertes.

Hallan muertos a tres mexicanos dentro de vagón de tren en Texas/ X
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