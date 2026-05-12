¡Que siempre no! Luis Enrique Santander queda fuera del Pachuca vs Pumas

Comenzó turbulenta la semana de las Semifinales de la Liga MX, pues en el mismo día se han anunciado los días, horarios, designaciones arbitrales e incluso, un cambio de último momento, todo esto para el partido del líder Pumas ante los Tuzos del Pachuca.

Originalmente era Luis Enrique Santander quien estaría a cargo de la justicia en el duelo de Semis, pero a través de redes sociales, la Comisión de Árbitros ha hecho oficial el cambio por Ismael Rosario López Peñuelas.

Santander estuvo involucrado en la Polémica en el América vs Pumas | MEXSPORT

¿Qué pasó con Santander?

La noche del 11 de mayo ha sido modificado de manera oficial el silbante que estaría a cargo del partido entre Pumas y Pachuca; pues a través de un comunicado oficial, la Comisión de Árbitros ha dejado saber que Luis Enrique Santander, quien estaba designado como árbitro central del juego, ha quedado fuera.

Sin embargo, dicho comunicado no menciona las razones por las que Santander ha sido removido del cargo de central en el duelo de Ida, el documento solamente informa el cambio en el cual es Ismael Rosario López quien sustituye al controversial silbante.

Ismael Rosario López | IMAGO7

En cuanto a los acompañantes del árbitro principal, todo queda exactamente de la misma manera, pues sus asistentes siguen siendo Karen Janett Díaz Medina y Jesús Lorenzo Soto Dávila, mientras que de cuarto árbitro irá Jorge Abraham Camacho Peregrina. En el VAR y aVAR estarán Guillermo Pacheco Larios y Óscar Macías Romo.

¿Pumas tuvo que ver en esta decisión?

A lo largo del día, o al menos desde que se anunció que Santander era el árbitro, las quejas por parte de varios frentes auriazules no pararon, incluso, RÉCORD pudo saber que incluso los dirigentes se mostraron bastante molestos por la designación arbitral, misma que ahora ha sido modificada.

Todo parece indicar que no hubo algún reclamo formal por parte del equipo auriazul; sin embargo, la presión por lo sucedido en el partido de Ida de los Cuartos de Final ante América en el Estadio Banorte habría sido suficiente para efectuar dicha modificación.

Luis Enrique Santander, en el América vs Pumas | IMAGO7