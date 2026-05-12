‘Michael Jackson’ ya es el segundo biopic más exitoso de todos los tiempos y supera a ‘Elvis’

La película “Michael”, inspirada en la vida de Michael Jackson, continúa dominando la taquilla internacional tras superar los 577 millones de dólares a nivel global luego de tres semanas en exhibición. Con estas cifras, la producción logró colocarse entre las biografías musicales más exitosas en la historia del cine.

De acuerdo con información publicada por Deadline este lunes 11 de mayo, el filme acumula 240.4 millones de dólares en Estados Unidos y 336.88 millones en mercados internacionales desde su estreno en salas el pasado 24 de abril de 2026.

La película ‘Michael Jackson’ superó los 577 millones de dólares en la taquilla mundial tras tres semanas en cines./ AP

Tan solo durante su tercer fin de semana en cartelera, la producción sumó alrededor de 95 millones de dólares, resultado que le permitió consolidarse dentro del ranking de los biopics musicales más vistos de todos los tiempos.

Con este desempeño, la cinta superó oficialmente a “Elvis”, película basada en la vida de Elvis Presley que había alcanzado cerca de 288.7 millones de dólares a nivel mundial, según cifras reportadas por Billboard.

¿Qué película sigue siendo la biografía musical más taquillera?

Aunque “Michael” logró superar varias producciones del género, el primer lugar todavía pertenece a “Bohemian Rhapsody”, cinta centrada en la historia de Freddie Mercury y la banda Queen.

La película estrenada en 2018 alcanzó 910.8 millones de dólares en la taquilla mundial y continúa como el biopic musical más exitoso de la historia. Aun así, el proyecto sobre Michael Jackson ya consiguió colocarse entre los fenómenos cinematográficos más importantes del género.

‘Michael Jackson’ logró superar a ‘Elvis’ y se convirtió en el segundo biopic más exitoso de la historia./ AP

Además de su éxito en Estados Unidos, “Michael” también registró una fuerte respuesta en países como Reino Unido, España, Alemania, Francia, Australia, Brasil y Países Bajos. En Francia, por ejemplo, debutó en el primer lugar de taquilla con 7.2 millones de dólares durante su fin de semana de estreno.

¿Quién interpreta a Michael Jackson en la película?

La producción está protagonizada por Jaafar Jackson, sobrino del cantante, quien interpreta a Michael Jackson en su etapa adulta. Mientras tanto, el actor Juliano Krue Valdi da vida al artista durante su infancia.

El elenco también incluye a Colman Domingo como Joe Jackson, padre y representante de The Jackson 5; además de Nia Long como Katherine Jackson y Miles Teller en el papel del abogado John Branca.

‘Michael Jackson’ ya es una de las películas biográficas musicales más exitosas de todos los tiempos./ AP

La película fue dirigida por Antoine Fuqua y escrita por John Logan. La historia recorre la vida de Michael Jackson desde sus inicios junto a The Jackson 5 hasta el ascenso de su carrera como solista y fenómeno mundial de la música.