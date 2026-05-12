Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
NFL

Luto en la NFL: Fallece Craig Morton a los 83 años, leyenda de Cowboys y Broncos

Craig Morton l AP
Estephania Carrera
Estephania Carrera 20:48 - 11 mayo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El histórico mariscal de campo deja un legado imborrable al ser el único en llevar a dos franquicias distintas a su primer Super Bowl en la historia

El mundo de la NFL se despide de una figura icónica de los años 70. Craig Morton, el hombre que puso los cimientos ganadores tanto en Dallas como en Denver, falleció este domingo a los 83 años de edad, según confirmó el sitio oficial de los Broncos.

La carrera de Morton no solo fue longeva (18 temporadas), sino que estuvo marcada por una estadística que nadie ha podido igualar: es el único quarterback en la historia que ha sido el titular en la primera aparición de dos equipos diferentes en un Super Bowl.

El inicio de la leyenda en Dallas y Broncos

Elegido en la quinta posición global del Draft de 1965, Morton pasó sus primeros años aprendiendo a la sombra de Don Meredith. Su gran oportunidad llegó en 1969, y un año después, en 1970, cumplió la promesa: llevó a los Cowboys al Super Bowl V. Aunque perdieron de forma dramática ante los Colts con un gol de campo de último segundo, Morton ya había escrito su nombre en la historia del equipo.

Eventualmente, perdió la titularidad ante el miembro del Salón de la Fama, Roger Staubach, lo que marcaría el inicio de su viaje hacia otros horizontes. Tras un paso breve y discreto por los Giants, Morton llegó a los Broncos en 1977 para vivir un segundo aire espectacular.

Su legado en Denver

En su primera campaña en Denver, lideró al equipo a un récord de 12-2 y, tras destronar a potencias como Steelers y Raiders en los playoffs, llevó a los Broncos al primer Super Bowl de su historia (XII). Irónicamente, el destino lo enfrentó en ese gran juego contra sus excompañeros, los Cowboys.

Craig Morton l Denver Broncos

Aunque Denver cayó ante la temible defensa "Doomsday" de Dallas, el impacto de Morton en la franquicia fue tal que hoy es miembro del Broncos Ring of Fame.

Craig Morton se retiró después de la temporada de 1982, justo antes de que Denver adquiriera a quien sería su sucesor y otra leyenda, John Elway. Al día de hoy, Morton se mantiene como el tercer pasador histórico de los Broncos en yardas y pases de anotación, superado únicamente por los legendarios John Elway y Peyton Manning.

Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
NFL
Lo Último
23:10 Chicharito Hernández pensó en retirarse tras su salida de Chivas: "Necesitaba alejarme del futbol"
22:52 SRE confirma muerte de tres mexicanos hallados dentro de vagón de tren en Texas
22:09 ¡Que siempre no! Luis Enrique Santander queda fuera del Pachuca vs Pumas
22:07 ¿Factor en contra? El historial de Pumas bajo el arbitraje de Santander
21:54 Pumas 'explota' tras designación de Santander para la Semifinal de Ida ante Pachuca
21:33 Clima 12 de mayo Frente Frío 50 traerá tormentas y caída de granizo
21:14 Thomas Müller reaparece con Vancouver Whitecaps tras enfermedad y en medio de rumores de mudanza
20:48 Luto en la NFL: Fallece Craig Morton a los 83 años, leyenda de Cowboys y Broncos
20:35 ‘Michael Jackson’ ya es el segundo biopic más exitoso de todos los tiempos y supera a ‘Elvis’
20:10 Liga MX confirma árbitros para las Semifinales: Santander y Quintero dirigirán los partidos