Luto en la NFL: Fallece Craig Morton a los 83 años, leyenda de Cowboys y Broncos

El mundo de la NFL se despide de una figura icónica de los años 70. Craig Morton, el hombre que puso los cimientos ganadores tanto en Dallas como en Denver, falleció este domingo a los 83 años de edad, según confirmó el sitio oficial de los Broncos.

La carrera de Morton no solo fue longeva (18 temporadas), sino que estuvo marcada por una estadística que nadie ha podido igualar: es el único quarterback en la historia que ha sido el titular en la primera aparición de dos equipos diferentes en un Super Bowl.

El inicio de la leyenda en Dallas y Broncos

Elegido en la quinta posición global del Draft de 1965, Morton pasó sus primeros años aprendiendo a la sombra de Don Meredith. Su gran oportunidad llegó en 1969, y un año después, en 1970, cumplió la promesa: llevó a los Cowboys al Super Bowl V. Aunque perdieron de forma dramática ante los Colts con un gol de campo de último segundo, Morton ya había escrito su nombre en la historia del equipo.

Eventualmente, perdió la titularidad ante el miembro del Salón de la Fama, Roger Staubach, lo que marcaría el inicio de su viaje hacia otros horizontes. Tras un paso breve y discreto por los Giants, Morton llegó a los Broncos en 1977 para vivir un segundo aire espectacular.

Su legado en Denver

En su primera campaña en Denver, lideró al equipo a un récord de 12-2 y, tras destronar a potencias como Steelers y Raiders en los playoffs, llevó a los Broncos al primer Super Bowl de su historia (XII). Irónicamente, el destino lo enfrentó en ese gran juego contra sus excompañeros, los Cowboys.

Craig Morton l Denver Broncos

Aunque Denver cayó ante la temible defensa "Doomsday" de Dallas, el impacto de Morton en la franquicia fue tal que hoy es miembro del Broncos Ring of Fame.