Pumas 'explota' tras designación de Santander para la Semifinal de Ida ante Pachuca

La Comisión de Árbitros dio a conocer las designaciones oficiales para los partidos de Ida de las Semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX, donde uno de los nombramientos que más reacciones generó fue el de Luis Enrique Santander Aguirre para el duelo entre Club Universidad y Pachuca.

El encuentro se disputará el jueves 14 de mayo en el Estadio Hidalgo, escenario donde Tuzos y universitarios buscarán tomar ventaja en la serie rumbo a la Final del torneo. La designación arbitral estuvo acompañada por los nombres de Karen Janett Díaz Medina y Jesús Lorenzo Soto Dávila como asistentes, mientras que Jorge Abraham Camacho Peregrina fungirá como cuarto oficial.

La decisión no pasó desapercibida dentro del entorno universitario debido a los antecedentes recientes que existen con el silbante durante la actual liguilla. La presencia de Santander en un partido de alta relevancia volvió a colocar el tema arbitral en el centro de la conversación entre aficionados y analistas del futbol mexicano.

Luis Enrique Santander | IMAGO7

Pumas reacciona a la designación arbitral

La molestia en el entorno de Pumas surgió luego de recordar el trabajo arbitral de Luis Enrique Santander durante el partido de Ida de los Cuartos de Final ante América. En aquel compromiso, el árbitro señaló dos penales a favor de las Águilas, decisiones que generaron debate en distintos sectores relacionados con la Liga MX.

Además de las acciones marcadas dentro del área, también se cuestionó un cambio realizado por América que posteriormente fue investigado por una posible alineación indebida. Aquella situación derivó en una revisión por parte de la Federación Mexicana de Futbol sobre el trabajo realizado en dicho encuentro.

Santander estuvo involucrado en la Polémica en el américa vs Pumas | MEXSPORT

Pese a las investigaciones relacionadas con ese compromiso, el árbitro volvió a aparecer dentro de las designaciones para la fase final del Clausura 2026, situación que provocó inconformidad dentro del club universitario.

RÉCORD pudo saber que, en Pumas la designación “cayó como bomba” debido a los antecedentes inmediatos que existen con el silbante. La información señala que dentro del club existe un gran molestia por la elección arbitral para el compromiso frente a Pachuca.

Nathan Silva, de Pumas, en festejo ante América | MEXSPORT

Pachuca y Pumas buscan ventaja

Mientras continúa la conversación por el arbitraje, tanto Pachuca como Pumas mantienen la preparación para uno de los encuentros más importantes del semestre. El duelo de ida en el Estadio Hidalgo representa una oportunidad clave para tomar ventaja antes del partido definitivo de la serie.