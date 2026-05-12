¿Factor en contra? El historial de Pumas bajo el arbitraje de Santander

El Clásico Capitalino de los Cuartos de Final dejó una herida abierta en el orgullo universitario y no solo por el marcador. La polémica estalló cuando Luis Enrique Santander señaló un penal tras una acción de Azuaje sobre Ramón Juárez, una decisión que fue sumamente cuestionada.

Esta jugada no solo condicionó el rumbo del partido, sino que puso de nuevo sobre la mesa el nombre de un árbitro que tiene un largo y complejo historial con los Pumas.

Al revisar los números de Pumas bajo el arbitraje de Santander, el panorama es una auténtica montaña rusa. El club de la Universidad ha vivido momentos de gloria absoluta con él en la cancha, como aquellas victorias contundentes de 4-0 ante San Luis (Clausura 2020) o el aplastante 5-1 sobre Atlas (Apertura 2020).

Los resultados en escenarios de alta presión, como Liguillas o Clásicos, suelen inclinarse hacia el lado amargo. Además del polémico penal de ayer, la afición recuerda con dolor la derrota 1-4 frente al América en el Clausura 2018 o el 0-2 ante Cruz Azul en los Cuartos de Final del Clausura 2024, ambos encuentros dirigidos por el silbante hidrocálido.

Pumas tras la victoria ante América | IMAGO7

Santander no es un árbitro que pase desapercibido en cuanto a la disciplina. En encuentros contra rivales como Toluca, Santos y Tigres, el promedio de tarjetas suele mantenerse alto, lo que obliga a Pumas a jugar con una precaución extra para no terminar con inferioridad numérica.

Historial reciente

En el historial acumulado de los encuentros analizados, Santander ha mostrado una tendencia a castigar con mayor frecuencia al cuadro universitario, especialmente en los partidos que se tornan complicados.

Tarjetas para Pumas: Amarillas: Aproximadamente 58 cartones , los universitarios suelen recibir un promedio de 2.5 a 3 amarillas por partido bajo su gestión.

Rojas: 4 expulsiones , destacan momentos donde el equipo se quedó en inferioridad en momentos clave, como en duelos ante Tigres y León en torneos pasados.

Penales en contra de Pumas: Aproximadamente 11 penales.

Santander, en un juego | IMAGO7

Tarjetas para los Rivales: Amarillas : Aproximadamente 46 cartones, aunque Santander castiga a ambos lados, los rivales de Pumas suelen terminar con una cifra menor de amonestados en comparación.

Rojas: 2 expulsiones , es menos común ver a un rival de Pumas irse temprano a las regaderas cuando Santander lleva el silbato.

Penales a favor de Pumas: Aproximadamente 9 penales.