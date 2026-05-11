¿Pumas merecía avanzar? América dominó estadísticamente la serie de Cuartos de Final

El Clásico Capitalino en Liguilla brindó espectáculo que una rivalidad de esa magnitud merece, con 12 goles en toda la serie, Pumas avanzó a la Semifinal con el marcador global de 6-6, pues por tener mejor posición en la tabla se quedó con el pase.

Aunque Pumas nunca estuvo abajo en la eliminatoria, estadísticamente fue superado por América en los 180 minutos de la serie, sin embargo, no fue suficiente para eliminar al equipo dirigido por Efraín Juárez.

Pumas tras la victoria ante América | IMAGO7

¿América superó a Pumas?

En las estadísticas principales, como los goles esperados, posesión, disparos totales y a puerta, América fue mejor que Pumas tanto en la Ida como en la Vuelta, pero le faltó un gol para poder ganar la eliminatoria. La oportunidad estuvo en los pies de Henry Martín, quien falló su penalti en los últimos minutos del encuentro en el Estadio Olímpico Universitario.

En goles esperados, América tuvo un total de 6.3 en toda la eliminatoria, una cifra precisa a lo que se reflejó en el marcador global. Por su parte, Pumas registró 1.58, muy por debajo del resultado.

Keylor Navas en festejo tras fallo de Henry Martín | MEXSPORT

Pumas y su alta efectividad

En tiros totales, los dirigidos por André Jardine registraron 45 en la eliminatoria, contra 20 de Universidad Nacional, lo que también refleja la efectividad que tiene la ofensiva de Efraín Juárez, misma que fue la mejor en todo el torneo regular.

Por otro lado, en disparos a puerta, América también batió a Pumas con 13 intentos al arco de Keylor Navas. Los del Pedregal probaron a Rodolfo Cota 11 ocasiones en la serie de Cuartos de Final.

Por último, en la posesión de balón, América se adueñó con 58 por ciento en la Ida y 65 por ciento en la Vuelta. El empuje de las Águilas fue notorio en ambos encuentros al nunca bajar los brazos con el marcador adverso, especialmente en CU, en donde estaban tres tantos abajo.