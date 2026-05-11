“Fueron un ridículos”: José Ramón Fernández arremete contra el América y Jardine

Las Águilas del América se despidieron de la Liguilla del Clausura 2026 luego de una emotiva serie de Cuartos de Final ante los Pumas; el conjunto de André Jardine estuvo a nada de lograr el boleto de manera agónica en Ciudad Universitaria.

Tras la eliminación los detractores han saltado en redes sociales, especialmente José Ramón Fernández quien se lanzó desde su cuenta de X señalando los penales que fueron marcados para el cuadro Azulcrema y recordó la alineación indebida.

André Jardine, entrenador del América | MEXSPORT

¿Qué dijo Joserra?

“No olvidemos que 4 penales en dos partidos, Jardine exigiendo aún más penales y la alineación indebida sin castigo fueron RIDÍCULOS”, fue lo que costeó el periodista de ESPN recientemente y catapultando con una imagen de “GOYA universidad”.

Asimismo, añadió sus elogios al conjunto Universitario tras la serie: “Tremendo y espectacular partido entre Pumas y América, una vez más Pumas demuestra que tiene buenos atacantes pero no sabe defenderse, le cuesta mucho trabajo y además cometió el mismo error del partido anterior, cederle el balón al América y eso propicia centros al área que terminan en penales o goles, y declaraciones muy cínicas de Jardine pidiendo 6 penales y pasa merecidamente por tabla Pumas. Goooya Universidad”.

“Regalo de Madres, Pumas clasifica y deja en el camino al polémico América!! Justicia Divina GOYA UNIVERSIDAD!”, también resaltó con el enorme escudo del conjunto Auriazul en su posteo resaltando su felicidad.

Jonathan dos Santos, jugador del América | MEXSPORT

¿Cómo fue el partido Vuelta?

Rubén Duarte adelantó a Universidad Nacional al minuto 3, con un disparo potente después de que el balón impactó en el travesaño. La fiesta se extendió con la anotación de Nathan Silva al 13', en un tiro de esquina que aprovechó Universidad Nacional.

Cuando todavía se celebraba el segundo gol, Jordan Carrillo tomó el balón y le puso magia para anotar el tercero y sepultar al América en 23 minutos. Pese a estar abajo por tres tantos, las Águilas no bajaron los brazos.

Alejandro Zendejas, de América, ante Pumas | MEXSPORT

Patricio Salas le dio vida al América con un cabezazo preciso en un tiro de esquina. Alejandro Zendejas no falló desde el manchón para meter al América en el partido cuando parecía que todo estaba perdido.