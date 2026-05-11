Selección Mexicana cambia horario del partido ante Australia

La Selección Nacional de México anunció oficialmente un cambio de horario para el partido amistoso ante Australia, encuentro que forma parte de la preparación rumbo a la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

El duelo se disputará el próximo sábado 30 de mayo en el histórico Rose Bowl de Pasadena, California. De acuerdo con el comunicado emitido por la Federación Mexicana de Futbol, el encuentro estaba originalmente programado para las 18:00 horas tiempo local; sin embargo, ahora arrancará a las 19:00 horas del Pacífico, es decir, a las 20:00 horas tiempo del centro de México.

Jugadores de la Selección Mexicana después del partido amistoso contra Portugal | MEXSPORT

Selección Mexicana afina detalles rumbo al Mundial 2026

El compromiso frente a Australia representa uno de los últimos ensayos del combinado nacional antes del arranque de la Copa del Mundo 2026, certamen que tendrá como sedes a México, Estados Unidos y Canadá. La intención del cuerpo técnico es llegar con ritmo competitivo y una base sólida de jugadores.

Este duelo internacional será parte de una serie de encuentros amistosos que servirán para evaluar el rendimiento colectivo e individual de la plantilla mexicana. Además, el Rose Bowl volverá a recibir a miles de aficionados mexicanos en uno de los escenarios más emblemáticos del futbol en Estados Unidos.

El Rose Bowl | AP

La Selección Nacional de México enfrentará previamente a Ghana en Puebla y posteriormente a Serbia en Toluca, dentro de esta gira final de preparación. Estos partidos serán clave para definir ajustes tácticos y posibles convocatorias rumbo al Mundial.

El enfrentamiento ante Australia también genera expectativa por el nivel competitivo del rival oceánico, que ha mostrado crecimiento constante en torneos internacionales y representa una prueba importante para el equipo mexicano.

Álvaro Fidalgo con la Selección Mexicana | AP

Boletos para México vs Australia en el Rose Bowl

La Federación Mexicana de Futbol informó que los boletos para el partido entre México y Australia continúan disponibles a través de la plataforma oficial de venta de entradas para el encuentro en Pasadena.