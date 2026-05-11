El lujoso reloj de Efraín Juárez que se volvió viral tras la eliminación del América

El DT de los pumas se convirtió en uno de los personajes más comentados del Clausura 2026 después de guiar a su equipo a las Semifinales tras dejar fuera al Club América en una de las eliminatorias más intensas del torneo.

El conjunto universitario consiguió avanzar gracias al criterio de posición en la tabla luego de empatar la serie, resultado que desató la euforia entre la afición auriazul y múltiples reacciones en redes sociales.

Aun así, más allá del resultado, hubo un detalle que rápidamente captó la atención de los aficionados: el exclusivo reloj que utilizó Juárez durante el encuentro.

Una pieza exclusiva relacionada con la Selección Mexicana | FMF

Una pieza exclusiva relacionada con la Selección Mexicana

El accesorio que portó el técnico universitario corresponde a un modelo especial de la marca Hublot, diseñado específicamente para integrantes de la Selección Mexicana que participaron en la Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010.

La pieza pertenece a una edición limitada de únicamente 250 ejemplares fabricados a nivel mundial, por lo que es considerada una auténtica joya para coleccionistas.

Además, el reloj destaca por su diseño en cerámica negra y por formar parte de una línea exclusiva que no suele encontrarse fácilmente en el mercado.

Efraín Juárez dando indicaciones en el Pumas contra América | MEXSPORT

El reloj que acompañó la clasificación de Pumas

En redes sociales, varios aficionados comenzaron a relacionar el accesorio con la victoria universitaria, señalándolo incluso como un 'amuleto' de buena suerte para Efraín Juárez.

La eliminación americanista estuvo marcada por momentos de mucha tensión, especialmente tras el penal fallado por Henry Martín en los minutos finales, acción que terminó siendo determinante en el resultado de la serie.

Con la clasificación asegurada, Pumas ahora se enfocará en las Semifinales del torneo, instancia en la que enfrentará a Pachuca en busca de un lugar en la Gran Final del campeonato.