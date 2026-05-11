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Fórmula 1

¿Intercambio? Verstappen apunta a McLaren; Piastri, a Red Bull

Óscar Piastri y Max Verstappen en el Gran Premio de Abu Dabi 2025 | RED BULL
Óscar Piastri y Max Verstappen en el Gran Premio de Abu Dabi 2025 | RED BULL
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 14:13 - 11 mayo 2026
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La continuidad del neerlandés con los de Milton Keynes y del australiano con los de Woking está en duda

Un movimiento que "romperá" el "mercado" de la Fórmula 1 empieza a gestar en las oficinas de Woking y de Milton Keynes. Desde la semana pasada, luego del Gran Premio de Miami, empezó a circular información sobre la posible salida de McLaren de Óscar Piastri, a quien se señaló como el número uno en la lista de Red Bull.

Sin embargo, la especulación no terminó ahí y esta semana surgió el rumor de que Max Verstappen podría marcharse a McLaren si decide no seguir con la escudería austriaca. En ese escenario, sería un intercambio con un fuerte impacto en el paddock, por tratarse de dos de los protagonistas que ha tenido la categoría en años recientes.

Óscar Piastri y Max Verstappen en el Gran Premio de Abu Dabi 2025 | RED BULL
Óscar Piastri y Max Verstappen en el Gran Premio de Abu Dabi 2025 | RED BULL

¿Qué se sabe del interés de Red Bull en Óscar Piastri?

Luego de la carrera en Florida, diferentes medios internacionales como Motorsport reportaron que Red Bull tiene a Piastri como su favorito para reemplazar a Verstappen. Aunque el contrato del neerlandés concluye hasta 2028, la probabilidad de que se marche antes está latente desde el año pasado, cuando no pudo ganar su quinto título del mundo por la caída de rendimiento del RB21.

Con ello en mente, el director de la escudería, Laurent Mekies, y el director ejecutivo de Proyectos Corporativos y Nuevas Inversiones de Red Bull GmbH, Oliver Mintzlaff, ya analizan alternativas. Piastri sobresale como el candidato ideal, por tratarse de un piloto joven pero que ya tiene experiencia probada, además de que es altamente competitivo y con mucho potencial.

En ese sentido, Motorsport detalló que Red Bull todavía confía en Isack Hadjar, quien destacó el año pasado con Racing Bulls, por lo que se convirtió en el cuarto compañero de Verstappen en los últimos tres años. No obstante, no ven al francoargelino como el pilar de la estructura para las próximas temporadas, por lo que apostarían más por mantenerlo como "escudero" de otro piloto más experimentado.

Óscar Piastri y Max Verstappen en el Gran Premio de Abu Dabi 2025 | RED BULL
Óscar Piastri y Max Verstappen en el Gran Premio de Abu Dabi 2025 | RED BULL

¿Intercambio entre McLaren y Red Bull?

Aunque Mercedes ha sido señalada como la escudería interesada en Verstappen, principalmente por los constantes guiños que tuvo Toto Wolff en 2024, esta semana trascendió que el neerlandés podría continuar su trayectoria con McLaren. De acuerdo con Joe Saward, el cuatro veces campeón de F1 está en pláticas con los de Woking, aunque por ahora no se difundieron detalles de una posible negociación.

El contrato del neerlandés finaliza hasta 2028, pero distintas versiones señalan que puede finalizar antes si el piloto decide tomarse un año sabático o incluso si decide cambiar de escudo. Mientras que le vínculo de Piastri concluye en 2027, pero Motorsport informó que ello no sería impedimento para una posible negociación con Red Bull.

Óscar Piastri y Max Verstappen en el Gran Premio de Abu Dabi 2025 | RED BULL
Óscar Piastri y Max Verstappen en el Gran Premio de Abu Dabi 2025 | RED BULL
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