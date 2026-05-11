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Fórmula 1

Gran Premio de México da anuncio importante para la Temporada 2026 de Fórmula 1

Panorámica del Gran Premio de México 2025 | IMAGO 7
Panorámica del Gran Premio de México 2025 | IMAGO 7
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 12:49 - 11 mayo 2026
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Habrá una oportunidad más para los aficionados que decidan ir a la F1ESTA este año en el Autódromo Hermanos Rodríguez

Se preparan para una gran fiesta. Faltan cinco meses para que se celebre el Gran Premio de México en la Temporada 2026 de la Fórmula 1 y las expectativas son altas. Año tras año, la carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez se llena de color y de pasión por el automovilismo, y en esta ocasión tendrá el elemento adicional de que se celebrará por completo en el fin de semana del Día de Muertos.

Afición en el Autódromo Hermanos Rodríguez durante el Gran Premio de México 2025 | IMAGO 7
Afición en el Autódromo Hermanos Rodríguez durante el Gran Premio de México 2025 | IMAGO 7

Por ahora, la venta de boletos ha estado a la altura de lo esperado y con una alta demanda, a pesar de lo cual todavía hay algunas entradas disponibles. Sin embargo, el cupo es muy limitado, por lo que los aficionados interesados deberán anticipar su compra. En esta última etapa de venta, solo los tarjetahabientes HSBC podrán adquirir boletos.

¿Cuándo será la venta de entradas para el Gran Premio de México 2026?

Esta última etapa, Post Venta HSBC, estará disponible el próximo martes 19 y miércoles 20 de mayo a través del portal de Ticketmaster. La máxima cantidad de entradas que se podrán adquirir por transacción son ocho, con el objetivo de que haya una distribución más justo de los boletos.

Norris, Leclerc y Verstappen en el Gran Premio de México 2025 | IMAGO 7
Norris, Leclerc y Verstappen en el Gran Premio de México 2025 | IMAGO 7

"La plataforma de Ticketmaster puede procesar hasta cuatro mil transacciones por minuto; no obstante, la demanda podría superar la capacidad del sistema. Por ello, se pide a los usuarios tener paciencia tanto al realizar la compra como durante la espera en la fila virtual", se lee en el comunicado del Gran Premio de México, que se celebrará del 30 de octubre al 1° de noviembre.

Será la sexta edición consecutiva del México GP, luego de que en 2020 se suspendió por la pandemia del coronavirus. Max Verstappen ganó de 2021 a 2023, mientras que en 2024 el ganador fue Carlos Sainz. El año pasado quien subió en la primera posición del podio fue Lando Norris, cuya defensa de su título no ha sido la mejor este año, con Mercedes y Andrea Kimi Antonelli como los dominantes después de cuatro carreras.

Precios de boletos del Gran Premio de México 2026

ZONA

GRADA

PRECIO

Verde

Grada 1

$30,500

Naranja

Grada 2A

$3,900

Grada 5

$15,000

Azul

Grada 5A

$13,900

Grada 6A

$7,000

Rosa

Grada 8

$10,500

Grada 7

$13,900

Amarilla

Grada 10

$19,900

Grada 11

$18,300

Zona Gris

Grada 14

$10,000

Zona Café

Box Oro Sur

$25,000

Grada 15

$10,000

Lando Norris en el Gran Premio de México | IMAGO 7
Lando Norris en el Gran Premio de México | IMAGO 7

*Los precios no incluyen cargos por servicio
**Todas las localidades que sean transaccionadas a través del sistema Ticketmaster serán boletos digitales SafeTix™ descargables a través del México GP Account Manager

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