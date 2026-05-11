Gran Premio de México da anuncio importante para la Temporada 2026 de Fórmula 1

Se preparan para una gran fiesta. Faltan cinco meses para que se celebre el Gran Premio de México en la Temporada 2026 de la Fórmula 1 y las expectativas son altas. Año tras año, la carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez se llena de color y de pasión por el automovilismo, y en esta ocasión tendrá el elemento adicional de que se celebrará por completo en el fin de semana del Día de Muertos.

Afición en el Autódromo Hermanos Rodríguez durante el Gran Premio de México 2025 | IMAGO 7

Por ahora, la venta de boletos ha estado a la altura de lo esperado y con una alta demanda, a pesar de lo cual todavía hay algunas entradas disponibles. Sin embargo, el cupo es muy limitado, por lo que los aficionados interesados deberán anticipar su compra. En esta última etapa de venta, solo los tarjetahabientes HSBC podrán adquirir boletos.

¿Cuándo será la venta de entradas para el Gran Premio de México 2026?

Esta última etapa, Post Venta HSBC, estará disponible el próximo martes 19 y miércoles 20 de mayo a través del portal de Ticketmaster. La máxima cantidad de entradas que se podrán adquirir por transacción son ocho, con el objetivo de que haya una distribución más justo de los boletos.

Norris, Leclerc y Verstappen en el Gran Premio de México 2025 | IMAGO 7

"La plataforma de Ticketmaster puede procesar hasta cuatro mil transacciones por minuto; no obstante, la demanda podría superar la capacidad del sistema. Por ello, se pide a los usuarios tener paciencia tanto al realizar la compra como durante la espera en la fila virtual", se lee en el comunicado del Gran Premio de México, que se celebrará del 30 de octubre al 1° de noviembre.

Será la sexta edición consecutiva del México GP, luego de que en 2020 se suspendió por la pandemia del coronavirus. Max Verstappen ganó de 2021 a 2023, mientras que en 2024 el ganador fue Carlos Sainz. El año pasado quien subió en la primera posición del podio fue Lando Norris, cuya defensa de su título no ha sido la mejor este año, con Mercedes y Andrea Kimi Antonelli como los dominantes después de cuatro carreras.

Precios de boletos del Gran Premio de México 2026

ZONA GRADA PRECIO Verde Grada 1 $30,500 Naranja Grada 2A $3,900 Grada 5 $15,000 Azul Grada 5A $13,900 Grada 6A $7,000 Rosa Grada 8 $10,500 Grada 7 $13,900 Amarilla Grada 10 $19,900 Grada 11 $18,300 Zona Gris Grada 14 $10,000 Zona Café Box Oro Sur $25,000 Grada 15 $10,000

Lando Norris en el Gran Premio de México | IMAGO 7