Gran Premio de México da anuncio importante para la Temporada 2026 de Fórmula 1
Se preparan para una gran fiesta. Faltan cinco meses para que se celebre el Gran Premio de México en la Temporada 2026 de la Fórmula 1 y las expectativas son altas. Año tras año, la carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez se llena de color y de pasión por el automovilismo, y en esta ocasión tendrá el elemento adicional de que se celebrará por completo en el fin de semana del Día de Muertos.
Por ahora, la venta de boletos ha estado a la altura de lo esperado y con una alta demanda, a pesar de lo cual todavía hay algunas entradas disponibles. Sin embargo, el cupo es muy limitado, por lo que los aficionados interesados deberán anticipar su compra. En esta última etapa de venta, solo los tarjetahabientes HSBC podrán adquirir boletos.
¿Cuándo será la venta de entradas para el Gran Premio de México 2026?
Esta última etapa, Post Venta HSBC, estará disponible el próximo martes 19 y miércoles 20 de mayo a través del portal de Ticketmaster. La máxima cantidad de entradas que se podrán adquirir por transacción son ocho, con el objetivo de que haya una distribución más justo de los boletos.
"La plataforma de Ticketmaster puede procesar hasta cuatro mil transacciones por minuto; no obstante, la demanda podría superar la capacidad del sistema. Por ello, se pide a los usuarios tener paciencia tanto al realizar la compra como durante la espera en la fila virtual", se lee en el comunicado del Gran Premio de México, que se celebrará del 30 de octubre al 1° de noviembre.
Será la sexta edición consecutiva del México GP, luego de que en 2020 se suspendió por la pandemia del coronavirus. Max Verstappen ganó de 2021 a 2023, mientras que en 2024 el ganador fue Carlos Sainz. El año pasado quien subió en la primera posición del podio fue Lando Norris, cuya defensa de su título no ha sido la mejor este año, con Mercedes y Andrea Kimi Antonelli como los dominantes después de cuatro carreras.
Precios de boletos del Gran Premio de México 2026
ZONA
GRADA
PRECIO
Verde
Grada 1
$30,500
Naranja
Grada 2A
$3,900
Grada 5
$15,000
Azul
Grada 5A
$13,900
Grada 6A
$7,000
Rosa
Grada 8
$10,500
Grada 7
$13,900
Amarilla
Grada 10
$19,900
Grada 11
$18,300
Zona Gris
Grada 14
$10,000
Zona Café
Box Oro Sur
$25,000
Grada 15
$10,000
*Los precios no incluyen cargos por servicio
**Todas las localidades que sean transaccionadas a través del sistema Ticketmaster serán boletos digitales SafeTix™ descargables a través del México GP Account Manager