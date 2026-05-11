Cowboys visitarán a Giants en el primer Sunday Night Football de la Temporada 2026

A menos de una semana del anuncio del calendario oficial de la NFL, la liga informó que el primer Sunday Night Football de la Temporada 2026 tendrá un clásico de la Conferencia Nacional. Los Dallas Cowboys visitarán el MetLife Stadium para medirse a los New York Giants.

Entre todos los matices que tendrá el duelo divisional de la primera fecha será el debut de John Harbaugh como entrenador en jefe de los Gigantes. El mayor de los Harbaugh fue el head coach de los Baltimore Ravens por 18 temporadas.

John Harbaugh, entrenador en jefe de Giants | AP

La Estrella Solitaria buscará volver a brillar

Año con año se espera que la Estrella Solitaria vuelva a brillar, sin embargo, cada temporada desde el Super Bowl XXX ha sido decepcionante. Dallas tuvo un 2025 lleno de altibajos, principalmente en la defensa, aunque Dak Prescott jugó de gran nivel y encontró en George Pickens un nuevo socio importante.

Además, Jerry Jones hizo un -relativo- buen trabajo en el pasado Draft 2026. Entre las mejores adquisiciones de los Vaqueros estuvo Caleb Downs, su pick de primera ronda. Por si fuera poco, el equipo de Arlington también reforzó varias alas defensivas, con el caso de Malachi Lawrence y Jaishawn Barham.

Caleb Downs elegido por los Cowboys en el Draft 2026 de la NFL | AP

¿El resurgir de los Gigantes?

Por otro lado, los Gigantes buscarán un renacimiento, después de años de pocos éxitos, por no decir nulos. El equipo de John Harbaugh tendrá una tarea titánica, pero con la juventud en dos posiciones clave.

Jaxson Dart cuenta con una losa pesada sobre sus hombros, con la memoria y la nostalgia del paso de Eli Manning en los Giants. Sin embargo, el quarterback de segundo año mostró talento y motivación en sus primeros juegos como titular.