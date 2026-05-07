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La NFL conquista Netflix: Rams y 49ers abrirán la temporada en Australia

Logo de la NFL en juego de pretemporada en 2021 | AP
Estephania Carrera
Estephania Carrera 14:41 - 07 mayo 2026
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La NFL llega a un acuerdo con el gigante del streaming para transmitir el histórico duelo de la Semana 1 desde Oceanía

La NFL sigue rompiendo fronteras y esta vez lo hace de la mano de un gigante digital. La liga anunció un acuerdo estratégico con Netflix para la transmisión exclusiva del partido de la Semana 1 entre los Los Angeles Rams y los San Francisco 49ers, el cual se llevará a cabo en Australia.

Este enfrentamiento, que ya es un clásico de la División Oeste de la NFC, se jugará el próximo jueves 10 de septiembre a las 20:35 hrs. La elección de Australia como sede subraya la ambición del comisionado Roger Goodell por consolidar el futbol americano como un producto global, aprovechando el creciente mercado en el Pacífico.

San Francisco será local en la Ciudad de México | X @49ers

Netflix: El nuevo jugador en el emparrillado

El acuerdo con Netflix representa un cambio de paradigma en los derechos de transmisión. Tras el éxito de documentales deportivos, la plataforma da el salto a los eventos en vivo con uno de los juegos más atractivos de la Semana 1

Para los aficionados, esto significa que la intensidad de la rivalidad californiana se vivirá a través de una interfaz familiar, eliminando barreras de cable tradicional.

Kupp fue MVP hace cuatro años con los Rams ante los Bengals
Kupp fue MVP hace cuatro años con los Rams ante los Bengals

El choque entre Rams y 49ers no es solo un hito logístico; es un duelo de alta relevancia deportiva. Ver a figuras como Matthew Stafford y Christian McCaffrey en suelo australiano garantiza un espectáculo de primer nivel para los fans locales que agotaron las entradas en tiempo récord.

Con este anuncio, la NFL deja claro que su futuro es digital y global. El Kickoff no solo marcará el inicio del camino al Super Bowl, sino también el inicio de una nueva era donde el deporte más popular de Estados Unidos se siente en casa en cualquier rincón del mundo a través de un clic.

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