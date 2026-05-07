La NFL conquista Netflix: Rams y 49ers abrirán la temporada en Australia

La NFL sigue rompiendo fronteras y esta vez lo hace de la mano de un gigante digital. La liga anunció un acuerdo estratégico con Netflix para la transmisión exclusiva del partido de la Semana 1 entre los Los Angeles Rams y los San Francisco 49ers, el cual se llevará a cabo en Australia.

Este enfrentamiento, que ya es un clásico de la División Oeste de la NFC, se jugará el próximo jueves 10 de septiembre a las 20:35 hrs. La elección de Australia como sede subraya la ambición del comisionado Roger Goodell por consolidar el futbol americano como un producto global, aprovechando el creciente mercado en el Pacífico.

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Netflix: El nuevo jugador en el emparrillado

El acuerdo con Netflix representa un cambio de paradigma en los derechos de transmisión. Tras el éxito de documentales deportivos, la plataforma da el salto a los eventos en vivo con uno de los juegos más atractivos de la Semana 1.

Para los aficionados, esto significa que la intensidad de la rivalidad californiana se vivirá a través de una interfaz familiar, eliminando barreras de cable tradicional.

Kupp fue MVP hace cuatro años con los Rams ante los Bengals

El choque entre Rams y 49ers no es solo un hito logístico; es un duelo de alta relevancia deportiva. Ver a figuras como Matthew Stafford y Christian McCaffrey en suelo australiano garantiza un espectáculo de primer nivel para los fans locales que agotaron las entradas en tiempo récord.