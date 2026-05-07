Jeremiyah Love: Esta es la historia del corredor que llega a la NFL con los Cardinals

La temporada 2026 de la NFL tiene un nuevo nombre bajo los reflectores, el corredor proveniente de Notre Dame llega a los Cardinals como la tercera selección global del Draft, con la expectativa de convertirse en el nuevo referente ofensivo del equipo.

Originario de Missouri, Love no es el típico corredor de poder. Su paso por los Fighting Irish dejó claro que es un arma absoluta para cualquier esquema ofensivo. Gracias a su agilidad y visión, fue utilizado no solo en el backfield, sino también como un receptor confiable, lo que le permitió ser finalista para el prestigioso Premio Heisman. Esa capacidad de adaptarse a distintas posiciones es precisamente lo que convenció a Arizona de que Love es el jugador ideal para dinamizar su ataque.

Jeremiyah Love l Instagram: @azcardinals

El carácter de Jeremiyah no es producto del azar. Es hijo de ex militares de los Estados Unidos, tras su servicio dedicaron su vida a ser oficiales de policía. Esta crianza, basada en el orden y el esfuerzo, ha sido el pilar de su carrera profesional. "Crecer siendo yo mismo me ayudó a entender quién soy", afirma el corredor, quien se define como una persona equilibrada: reservada, pero con la capacidad de conectar profundamente con su entorno.

Entre el emparrillado, el anime y los cómics

Fuera del campo, Love rompe con todos los estereotipos. Se describe como alguien introvertido que disfruta de su espacio personal, los videojuegos y, sobre todo del anime. Esta pasión lo llevó a emprender un proyecto muy personal fuera de las canchas: en octubre pasado lanzó su propio cómic titulado "Jeremonstar", un concepto que desarrolló codo a codo con su padre.

Jeremiyah Love l Instagram: @azcardinals

Para Love, este proyecto es una extensión de su identidad, demostrando que su talento no se limita a su velocidad ni a sus yardas ganadas. La creatividad de sus pasiones son la combinación ganadora para triunfar en su nueva etapa como profesional.